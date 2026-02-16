به گزارش خبرنگار مهر، مجدالدین تاج صبح دوشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دانشگاه اصفهان در پنجاه و یکمین سفر استانی اظهار کرد: اصفهان تنها یک شهر تاریخی نیست، بلکه پایتخت زنده صنایع دستی جهان است و نزدیک به یک‌سوم رشته‌های فعال صنایع دستی دنیا در این استان فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم التهابات اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی و ناامنی فضای کسب‌وکار بر این حوزه افزود: صنایع دستی با امنیت روانی نفس می‌کشد و هرگونه التهاب اجتماعی، مستقیماً منجر به توقف صادرات، کاهش گردشگری و تعطیلی کارگاه‌ها می‌شود.

نماینده هنرمندان صنایع دستی اصفهان ادامه داد: امروز بسیاری از هنرمندان نه متخلف‌اند و نه سوءاستفاده‌گر، بلکه قربانی شرایط اقتصادی‌اند، اما متأسفانه با آن‌ها برخورد صرفاً قضایی می‌شود، در حالی که تولیدکننده‌ای که کارگاهش تعطیل شده، سرمایه ملی است نه مجرم.

تاج با انتقاد از افزایش قیمت مواد اولیه به‌ویژه فلزات گفت: رشد افسارگسیخته قیمت مس و نقره، تولید را به مرز عدم صرفه اقتصادی رسانده و صنایع دستی را از سبد خرید مردم حذف کرده است.

وی خواستار حذف کامل پیمان‌سپاری ارزی صنایع دستی، اصلاح قوانین مالیاتی، تسهیل صادرات پستی، افزایش سقف خروج مصنوعات نقره همراه مسافر، تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه، احیای بیمه هنرمندان و حضور نماینده صنف در شوراهای حل اختلاف شد.

نماینده هنرمندان صنایع دستی اصفهان تأکید کرد: صنایع دستی مشکل اقتصاد کشور نیست، بلکه راه‌حل آن است و اگر حمایت واقعی صورت بگیرد، می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری سنگین، ارزآوری و اشتغال پایدار ایجاد کند.

وی گفت: صنایع دستی اصفهان نیازمند ترحم نیست؛ نیازمند تصمیم، اراده و اقدام فوری است و اگر امروز تعلل کنیم، فردا تنها با خاطره‌ای از هنر زنده اصفهان روبه‌رو خواهیم بود.