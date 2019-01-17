افشاگری کی روش علیه تاج و سلطانی فر/ حمله دوباره به برانکو

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، کارلوس کی روش پیش از تمرین امروز پنجشنبه ملی پوشان با اشاره به دیدار پایانی مرحله گروهی برابر عراق گفت: دیروز دیدید که بازی سختی را پشت سر گذاشتیم در حالیکه می خواستیم فوتبال خودمان را هم بازی کنیم.

عراق می خواست بازی را عصبی کند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: تیم ملی عراق تلاش کرد در زمانهایی از بازی، فوتبال را به سمت عصبانی کردن و احساساتی شدن بکشد تا در سیستم بازی اخلال ایجاد کند. اما بازیکنان من یک بار دیگر نشان دادند وقتی به چنین مواقعی می رسند جنگجویانه تر از همیشه مبارزه می کنند تا به خواسته های خود برسند.

واکنش به مذاکره با کلمبیا

سرمربی تیم ملی در پاسخ به شایعه توافق وی با تیم ملی کلمبیا اظهار داشت: برای اینکه به این سوال که آینده کارلوس کی روش چه می شود پاسخ دهم لازم است آخرین نکته را بگویم. صحبت حال حاضر مهم تر است.

جام ملتهای واقعی شروع شد

وی افزود: در شرایط فعلی توانستیم بدون اینکه در سه بازی گل بخوریم هفت گل بزنیم. پل اول را با توجه با بازی های خوبمان پشت سر گذاشتیم. جام ملت ها بطور واقعی از حالا شروع می شود. تا اینجا دنبال صعود بودیم اما در دور حذفی این بازی ها همه چیز برای برنده خواهد بود و چیزی به بازنده نمی رسد.

حاضرم برای بازیکنانم بمیرم

کی روش درباره شرایط تیم ملی تصریح کرد: از این به بعد باید شرایط تیم و قدرت تیم را در قالب کاراکتر بازیکنان نگه داریم. من اطمینان دارم و مطمئن هستم که بازیکنان هم می فهمند که من اینجا هستم و حاضرم جانم را برایشان بدهم. من حاضرم برای بازیکنانم بمیرم. چون آنها استحقاق پایبندی من را دارند. به تک تک بازیکنانم اعتماد دارم و عاشق آنها هستم.

فرقی نمی کند با چه تیمی بازی کنیم

کی روش در ادامه افزود: بازیکنان هم آمادگی دارند که حاضرند با انگیزه کامل هر کاری کنند. این مطلبی است که باید به آن توجه کنیم. چهار روز دیگر بازی خیلی مهمی داریم که همه چیز را باید برایش بگذاریم. برای ما از این به بعد همه چیز فینال گونه است. فرقی نمی کند با چه تیمی بازی داریم.

هزار درصد به بازیکنانم اعتماد دارم

کی روش درباره احتمال موفقیت تیم ملی در ادامه این بازی ها نیز صحبت کرد و گفت: به کادرم و بازیکنانم هزار درصد اعتماد دارم و روی آنها حساب باز می کنم. برای من حال فعلی در امارات بسیار مهم است و به مسائل دیگر فکر نمی کنم.

برای بهترین شدن باید بهترین ها را ببریم

وی در پاسخ به این سوال که اگر حق انتخاب داشتید با کدام تیم بازی نمی کردید تا به فینال برسید افزود: برای رسیدن به فینال باید بهترین باشید و بهترین ها را به چالش بکشید. شما نمی توانید تبدیل به بهترین شوید اگر بهترین ها را شکست ندهید. بعضی ها شاید قرمز را دوست داشته باشند از آبی بدشان بیاید. اما این سبک و سیاق من نیست. در زندگی ام به همه احترام می گذارم. هرکسی باشد احترام می گذاریم. الان همه چیز به فوتبال در حالت 50-50 است. در بازیهای حذفی کاراکتر و انگیزه بازیکنان مهم است. این موضوعی است که به آن فکر می کنیم. کار ما اینجا این نیست که چیزی را انتخاب کنیم. ما باید به حریفان احترام بگذاریم و به برد برسیم.

داور هم ممکن است اشتباه کند

کی روش در خصوص عملکرد داوری در چند بازی اخیر تیم ملی در جام ملت ها افزود: هر داوری ممکن است اشتباه کند. اما در جام ملت های دوره قبلی در استرالیا ما با اشتباه مواجه نشدیم. چون رفتار داور اشتباه نبود. ولی در بازی دیشب داور با تدبیر خود رفتار حرفه ای انجام داد. پس داور دیشب را با اتفاقات 2015 مقایسه نکنید.

فدراسیون قراردادم را شش ماهه بست

کی روش در ادامه بار دیگر به شایعات درباره حضورش در کلمبیا صحبت کرد و گفت: می خواهم برگردم به سوالی که از من درباره شک و شبهه شد. تنها مطلبی که می توان از آن اطمینان داشت و به زبان آورد تصمیمی بود که فدراسیون فوتبال ایران گرفت. آنها شش ماه پیش قراردادم را فقط شش ماهه بستند. این یک واقعیت بود. تصمیمی بود که بصورت شفاف گرفتند و همه جا هم اعلام کردند. در آن برهه من احساساتم را با آقای تاج در میان گذاشتم اما این تصمیمی بود که از طرف آقای تاج و فدراسیون فوتبال اتخاذ شد.

تاج اطلاعات را از من پنهان کرد

وی ادامه داد: مطلبی که در آن زمان نمی دانستم اما الان با توجه به اینکه به دفعات آقای تاج چند بار گفته است باید بگویم اگر این موضوعات را می دانستم هرگز و هیچ وقت تمدید نمی کردم. آقای تاج این اطلاعات را از من پنهان کردند. مطلبی که آن موقع نمی دانستم این بود که ماندنم کاملا بر خلاف دیدگاه وزارت ورزش بوده است. من نمی دانستم آقای تاج در آن برهه از جناب اقای وزیر دستورات خاص گرفته اند که این قرارداد را تمدید نکنند.

سلطانی فر گزینه های دیگری دارد

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: اگر این را می دانستم هیچ وقت نمی ماندم. نمی خواستم کاری کنم که بر خلاف میل آقای وزیر باشد. آقای تاج چندیدن بار به من گفتند دلیلی که وزارت ورزش از من حمایت نمی کند این است. من نمی خواهم بمانم که به تیم ضربه بخورد. آقای سلطانی فر برنامه ها و گزینه های دیگری برای تیم ملی دارند.

وزارت ورزش برخلاف دیدگاه رهبر عمل کرد

کی روش که در برخی لحظات از صحبت هایش خنده و گاهی هم اخم بر چهره داشت ادامه داد: من اینگونه نیستم که وقتی مربی می شوم تشکر و قدردانی خودم را از سیستم داشته باشم. خیلی برایشان خَم نمی شوم. اصول خودم را دارم. البته یک نقطه نظر هم دارم که وقتی رهبر انقلاب آن پیام را در خصوص تیم ملی و عملکردش دادند وزارت ورزش کاملا بر خلاف آن دیدگاه عمل کرد.

مسئول تفرقه در فوتبال وزیر است

در آخر فقط یک واقعیت وجود دارد. خواسته وزیر که نمی خواهد کی روش اینجا باشد. هیج وقت از ما حمایت نشد. تمام برنامه آماده سازی ما انجام نشد. به نظرم اگر تفرقه در فوتبال ایران به وجود آمد مسئولش ایشان است. تمام باشگاه ها جز یک باشگاه گلایه دارند. او چه شخصی چه رسانه ای به برخی ها کمک می کند. ایشان به افرادی مثل آقای مسعودی کمک می کنند. افرادی که هیج گاه به تیم ملی کمک نکردند. افرادی که دیدگاه هایی را بصورت دروغ مطرح کردند. داستان هایی درباره آقای میک مک درموت، الکساندر لوپز و بازی با آرژانتین مطرح شد که مشخص است از کدام سطح بود. آن باشگاه و آن مربی همه تحت فرمان چه شخصی هستند مشخص است.

طعنه به پرسپولیسی ها

وی افزود: ما مشکلات پایه ای نظیر حقوق ها و اینکه غذا سر سفره زن و بچه هایمان باشد داریم ولی این اجازه را به آنها می دهند تا با فرست کلاس به ژاپن بروند و برگردند. یک مطلب وجود دارد که انجام می دهیم. تا پایان جام ملت ها برای هواداران فوتبال ایران می جنگیم. اما زمان این است که افرادی که در دوسال گذشته احترام و وجاهت تیم ملی را روی آن پا گذاشتند مشخص شوند.

مسعودی هم به همان سیرک وصل است

کی روش در پایان گفتگوی امروز خود با خبرنگاران افزود: آقای مسعودی دارد صحبت های دروغی را در خصوص مربی تیم ملی می کند. جه کسی از او حمایت می کند. ایشان هم به همان سیرک وصل است. چه کسی اجازه داد این اتفاق بیافتد. فقط یک اسم و این اسم هم بسیار شفاف است. آینده برای من همین امروز است. وقتی من را نمی خواهند باید بگویم خیلی ممنون. آنها باید از زبان بنده واقعیت را بشنوند.