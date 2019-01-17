نباید سلیقه خاص در داوری جشنواره دولتی لحاظ شود/دلایل حذف «باربد»

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز پنجشنبه بیست و هفتم دی ماه در حاشیه برگزاری جشن صد سالگی هنرستان موسیقی تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره دلایل حذف جایزه «باربد» از فرآیند برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر توسط ستاد برگزاری این دوره گفت: من در فضای برگزاری جشنواره موسیقی فجر بلکه در تمام جشنواره‌ها به مسیری که دبیرخانه آن جشنواره در حرکت است، احترام می‌گذارم و سعی می‌کنم دخالت‌های بنده در این مسیر دخالت‌های حداقلی باشد چرا که دوست ندارم که این مسیر با یک نگاه دستوری از بالا به پایین حرکت کند.

وی ادامه داد: اما درباره حذف جایزه باربد استدلالی که دوستان داشتند این بود که جشنواره موسیقی فجر یک جشنواره غیررقابتی است. به عبارتی ما دو نوع جشنواره داریم؛ یکی رقابتی و یکی غیررقابتی. به هر حال تعریفی که دوستان دارند این است که فضای غیررقابتی بودن جشنواره باید حفظ شود و بخش رقابتی هم توسط بخش خصوصی انجام شود تا جشنواره موسیقی فجر درگیر فضای رقابتی نشود.

وزیر ارشاد در ادامه این اظهارات و در پاسخ به سئوال دیگری مبنی‌بر اینکه چرا موضوع غیررقابتی بودن فقط در جشنواره موسیقی فجر در نظر گرفته شده، افزود: من داوری در این موضوع ندارم اما دوستان با در نظر گرفتن این نکته که برخی جشنواره‌ها رقابتی و برخی از جشنواره‌ها غیررقابتی است، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند. استدلال دوستان به‌طور اجمالی این بود که این جشنواره به‌عنوان جشنواره غیررقابتی حفظ شود و ماجرای رقابتی هم به بخش خصوصی واگذار شود. زیرا در هر گونه انتخاب، نوعی داوری وجود دارد که نباید سلیقه خاصی در داوری یک جشنواره دولتی لحاظ شود. البته من در این جا نظر خودم را نمی‌توانم ارائه دهم اما دوستان چنین استدلالی داشتند که درباره آن توضیح دادم.

گفت و گو های جدی با وزارت آموزش و پرورش

صالحی همچنین با اشاره به برگزاری جشن صد سالگی هنرستان موسیقی تهران و ارتباط آن برای ارتقای فضای آموزشی کشور در حوزه موسیقی گفت: به نظر می‌آید فضای آموزشی کشور باید مبنایی برای آینده موسیقی ایران باشد. ما باید بیش از آن چیزی که در شرایط فعلی قرار داریم حوزه آموزش را جدی بگیریم. اگر ما دنبال موسیقی قوی و ناب هستیم قطعا باید شرایط طوری برنامه‌ریزی شود که بتوانیم از پایه کارها را تقویت کنیم. سابقه‌ای که امروز با برگزاری جشن صد سالگی هنرستان موسیقی به ما ارائه شد، اعتباری به موسیقی کلاسیک و آموزشی ما داده است که حتما ما باید روی این اعتبار حساب کنیم و آن را دست کم نگیریم. به همین سبب اخیرا گفتگوهایی را با وزارت آموزش و پرورش اغاز کردیم تا اینکه هنرستان‌های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان یک پایگاه قابل توجه آموزش عالی بیشتر از اینها مورد توجه قرار گیرد. به طور حتم بخشی از هنر معاصر ایرانی مدیون هنرستان‌هایی است که برخی از آن‌ها با قدمت صد ساله و برخی نیز کمتر از صد سال میزبان اتفاقات بسیار ارزشمندی در حوزه هنر بوده‌اند.

وی افزود: متاسفانه به نظر می‌آید به دلیل پاره‌ای از ناهماهنگی‌هایی که بین ما و آموزش و پرورش وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، نقطه‌های تلاقی خوبی برقرار نشده است. ما اخیرا در همین باب جلسه‌های مقدماتی و نامه‌نگاری‌هایی را آغاز کردیم تا در راستای یک نگاه هدفمند بتوانیم هنرستان‌های خودمان را به‌عنوان یک پایگاه جدی هنر ایرانی معرفی کنیم و امیدواریم گفتگوهایی که با وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده فرصتی باشد تا هم ما و هم آنها توجه بیشتری به موضوع آموزش در هنرستان‌ها باشد.

فرصت‌های مجازی در حوزه موسیقی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات مالی که در حوزه آموزشی هنرستان‌ها وجود دارد، بیان کرد: شاید با آن چیزی که باید باشد فاصله داشته باشیم اما در عین حال با توجه به اینکه گردش مالی مناسبی را در حوزه موسیقی داریم و در نظر گرفتن این نکته که چنین گردشی در تمام حوزه‌ها وجود ندارد، ما باید به یک نکته توجه کنیم؛ اول اینکه گردش مالی موسیقی را ارتقا ببخشیم و بخش دیگر هم اینکه باید فرصت‌های متفاوت و متنوعی را در حوزه موسیقی ایجاد کنیم که هدف آن بالابردن گردش مالی باشد.

صالحی تأکید کرد: در این حوزه فرصت‌های مجازی وجود دارد که می‌توان از آنها به عنوان پردیس‌های مجازی موسیقی یاد کرد و گروه‌های موسیقی می‌توانند در این حوزه‌ها به فعالیت مشغول شوند.