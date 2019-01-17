سرود ویژه شهید «محسن حججی» ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلریز شامگاه پنجشنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی، ضمن اجرای یک قطعه موسیقی در رابطه با رشادت های سردار شهید همدانی اظهار داشت: وقتی کتاب «خداحافظ سالار» که کتاب خاطرات شهید همدانی از سوی همسر ایشان است را مطالعه کردم، به عظمت ایشان پی بردم.

وی با بیان اینکه سردار شهید همدانی سهم بسزایی برای پیروزی جبهه مقاومت در سوریه داشتند، تصریح کرد: سردار همدانی ۲۰۰ هزار نفر را در سوریه بسیجی کرد.

این خواننده مطرح حوزه دفاع مقدس با اشاره به اینکه من به جرات می گویم نزدیک ۵۰ درصد پیروزی مقاومت مدیون این شهید بزرگوار است، ادامه داد: هیچ موقع اهل خودنمایی و این مسائل نبودند؛ دورود می فرستیم به روح شهدا به ویژه سردار همدانی.

گلریز با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در کشور می افتد که وظیفه ماست برای آن ها سرود بسازیم، تصریح کرد: برای پیروزی نیروی مقاومت به سهم خود دوست داشتم اقدامی کنم و بالاخره ما دست به کار شدیم و در همین حال و هوا که شور هیجان بود اثری تولید شد؛ روی موسیقی «خجسته باد پیروزی» شعری برای مدافعان حرم ساختیم.

وی با تاکید بر اینکه خیلی دوست داشتم یک سرود ماندگار برای شهید حججی ساخته شود، افزود: از طریق نهادهای ذی ربط خیلی تلاش کردم اما انجام نشد، اینجا خواهش می کنم برای این شهید بزرگوار یک سرودی ساخته شود که حق این شهید برآورده شود.