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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۵۸

جام ملت‌های آسیا - امارات؛

سردار آزمون یکی از ۵ بازیکن برتر مرحله گروهی جام

سردار آزمون یکی از ۵ بازیکن برتر مرحله گروهی جام

نام سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در جمع ۵ بازیکن برتر جام ملت‌های فوتبال آسیا قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی فوتبال جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات شب گذشته به اتمام رسید و ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی، حریفان خود را شناختند.

سایت «فاکس اسپورتس آسیا» در گزارشی ۵ بازیکن برتر مرحله گروهی را معرفی کرده است که نام سردار آزمون هم در میان این بازیکنان دیده می شود. آزمون موفق شده است تاکنون برای ایران سه گل به ثمر برساند.

سعد الشیب و المعز علی از قطر، عدنان علی از عراق و شمورودوف از ازبکستان دیگر بازیکنان برتر از نگاه فاکس اسپورتس هستند.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله بعد با عمان دیدار می کند و عراق به مصاف قطر می رود. 

کد مطلب 4516225

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