سردار آزمون یکی از ۵ بازیکن برتر مرحله گروهی جام

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی فوتبال جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات شب گذشته به اتمام رسید و ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی، حریفان خود را شناختند.

سایت «فاکس اسپورتس آسیا» در گزارشی ۵ بازیکن برتر مرحله گروهی را معرفی کرده است که نام سردار آزمون هم در میان این بازیکنان دیده می شود. آزمون موفق شده است تاکنون برای ایران سه گل به ثمر برساند.

سعد الشیب و المعز علی از قطر، عدنان علی از عراق و شمورودوف از ازبکستان دیگر بازیکنان برتر از نگاه فاکس اسپورتس هستند.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله بعد با عمان دیدار می کند و عراق به مصاف قطر می رود.