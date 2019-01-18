کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

با سلام و تحیت

احتراماً ضمن تبریک انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان؛ به استحضار می‌رساند: به یاد داریم فلسفه این نهضت تحقق آرمان‌های اسلام ناب و خارج شدن از زیر یوق استعمار و استکبار جهانی بوده است، اما دشمنان اسلام دست از ما برنداشته و قصد دارند تا در استعماری فرا نو با استفاده از قوانین بین المللی، کشورها را زیر سلطه خویش قرار دهند.

حضرتعالی که خود از مجتهدین هستید و اشراف به قانون اساسی و فتاوای مقام معظم رهبری حفظه الله و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم و سیاست‌های کلی نظام دارید مستحضرید ریاست فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی(ره) مغایرت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با شرع و سیاست‌های کلی نظام را در نامه شماره 9741/9900 مورخ 9/4/1397 به آیت الله جنتی حفظه الله اعلام نمودند.

و از سوی دیگر هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که منصوبین مستقیم رهبر معظم انقلاب هستند نیز مخالفت خود را با کنوانسیون پالرمو اعلام کرده‌اند با این وصف مطلع شده‌ایم که این کنوانسیون قرار است مجدداً در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردد.

مگر رهبر معظم انقلاب نفرمودند که سراغ کنوانسیون‌هایی که نمی‌دانید ته آن چیست نروید بلکه به قوانین داخلی رجوع کنید؟! آیا مجلس قانون مبازره با پولشویی و جرائم سازمان یافته را تصویب نکرده است؟ آیا مراجع عظام تقلید با صراحت فتاوای خود را در مورد تحریم پذیرش اف ای تی اف بیان نکرده‌اند؟!

لذا ما نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با اعلام برائت از کنوانسیون ننگین پالرمو از حضرت مستطاب عالی با اقدامی انقلابی و قاطع مانع از طرح مجدد آن در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و مخالفت خود را با این گونه کنوانسیون‌های استعماری اعلام فرمایید.

ومن الله التوفیق