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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

با طراحی آیدین قشلاقی؛

پوستر سی‌ و چهارمین جشنواره موسیقی فجر رونمایی شد

پوستر سی‌ و چهارمین جشنواره موسیقی فجر رونمایی شد

پوستر سی‌ و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با طراحی آیدین قشلاقی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر سی‌ و چهارمین جشنواره موسیقی فجر که توسط آیدین قشلاقی طراحی شده است، منتشر شد. وی پیش از این طراحی پوستر سی‌امین جشنواره موسیقی فجر، هشتمین و نهمین جشنواره موسیقی جوان را برعهده داشته است.

قشلاقی از جمله هنرمندانی است که تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد رشته تصویرسازی از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران به پایان رسانده است. وی سابقه‌ مدیریت رویدادهای هنری را در کارنامه‌ فعالیتش دارد.

سی‌ و چهارمین جشنواره موسیقی فجر به دبیری شاهین فرهت از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4518140
علیرضا سعیدی

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