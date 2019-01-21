دادگاه عالی ونزوئلا رئیس کنگره ملی را عزل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال کودتای نافرجام امروز گروهی از نظامیان ونزوئلا علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور، دادگاه عالی ونزوئلا هم اکنون با صدور حکمی «خوان گوایدو» (Juan Guaido) رئیس کنگره ملی این کشور که تحت کنترل مخالفین غربگرا است را عزل کرد.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش یک فرد مسلح که خود را از اعضای گارد ملی ونزوئلا معرفی کرد، با انتشار ویدئویی خواستار کناره گیری نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور شد!

بر اساس اعلام رویترز، در این ویدئو حضور نیروهای امنیتی ونزوئلا در مکان گارد ملی این کشور در کاراکاس مشهود است.

به گزارش ایندیپندنت، تعدادی از اعضای گارد ملی ونزوئلا علیه مادورو شورش کرده و خواستار کناره گیری وی شده اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در این باره اعلام کرد: نیروهای امنیتی ونزوئلا از گاز اشک آور علیه کودتاچیان استفاده کرده اند.

ایندیپندنت هم اکنون در خبری فوری در این باره نوشته بود: شورش زمانی آغاز شد که گروهی از افراد مسلح با لباس نظامی اعلام کردند که مادورو را رئیس جمهوری این کشور نمی دانند.

به گزارش ایندیپندنت، دولت ونزوئلا چندی بعد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نظامیان شرکت کننده در کودتا دستگیر شده اند و هم اکنون اوضاع در این کشور به ویژه در پایتخت تحت کنترل است.

این درحالی است که در روزهای گذشته آمریکا رسما از احتمال به رسمیت شناختن رهبر مخالفان ونزوئلا به عنوان «رئیس‌جمهوری قانونی» در ونزوئلا خبر داده بود.