قطعات تقلبی خودرو به مرز هشدار رسید/قطعات اصلی در گمرک مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علیرضا نیک آئین با اشاره به اینکه کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سود جویی متخلفان فراهم کرده است افزود: این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندی‌های قطعات اصلی و با نشان‌های معروف به بازار عرضه می‌کنند به نحوی که این قطعات حتی برای تعمیر کاران خودرو قابل تشخیص نیست.

وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در تعمیرگاه‌های خودرو برای تشخیص این قطعات وجود ندارد گفت: این موضوع باعث طرح شکایات بسیار زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و اتحادیه‌های مربوطه شده است.

رئیس امور بازرسی اصناف افزود:‌ این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

نیک آیین با اشاره به اینکه ما آمادگی لازم برای همکاری با سازمان‌های ذیصلاح به منظور مقابله با سودجویان را داریم ادامه داد: در بین این قطعات، فیلترهای تقلبی هم سبب ایجاد خسارت بسیار شدید برای مصرف کنندگان می‌شود، زیرا همین فیلتر می‌تواند موتور خودرو را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه بخشی از این قطعات در کشور تولید و بخشی نیز وارد می‌شود گفت: توان تولید شرکت‌های قطعه ساز داخلی به اندازه حجم تولید خودرو نیست بنابراین این بخش نیاز به واردات قطعات دارد که همین روند زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است.

رئیس امور بازرسی اصناف افزود:‌ نبود خدمات پس از فروش قطعه یکی از معضلات این بخش است به همین دلیل تعمیر کاران خودرو به دلیل خرید قطعه و نصب آن در خودرو متحمل پرداخت خسارات زیادی می‌شوند، زیرا امکان تشخیص قطعه تقلبی از اصلی وجود ندارد.

نیک آیین گفت: ورود قطعه اصلی به کشور به دلیل روند تعیین شده در دریافت ارز نیمایی و شکل واردات به سختی انجام می‌شود و این در حالی است که ما با نزدیک شدن به شب عید و نیاز خودروها به آماده سازی برای مسافرت، با کمبود قطعات هم مواجه هستیم.

وی خرید از قطعه سازان اصلی را راهکار مقابله با قطعات تقلبی در بازار دانست و افزود: قطعه در گمرک وجود دارد، اما ورود آن به کشور بسیار سخت و در حجم بسیار کم انجام می‌شود.

رئیس امور بازرسی اصناف با اشاره به نیاز ماشین‌های راه سازی، مسافربری و کامیون‌ها به قطعات با کیفیت ادامه داد: ‌با نزدیک شدن به پایان سال و شروع سفرهای نوروزی خودروهای مسافربری نیاز به برخی آماده سازی‌ها و تعویض قطعه دارند که حتما باید برای این بخش برنامه ریزی مناسبی انجام شود.