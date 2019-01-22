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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

موزه سینما به جمع سینماهای جشنواره فیلم فجر پیوست

موزه سینما به جمع سینماهای جشنواره فیلم فجر پیوست

سینماهای موزه سینمای ایران به جمع سینماهای مردمی سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، در ادامه روند پیش‌فروش بلیت سینماهای مردمی در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر و استقبال مردم از شرکت در این جشنواره، موزه سینمای ایران هم به جمع سینماهای مردمی جشنواره سی و هفتم پیوست.

فیلم‌های این رویداد مهم سینمایی در سینماهای توگراف و فردوس موزه سینما روی پرده می‌روند که به زودی برنامه نمایش آثار در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی بلیت‌های سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر، نسبت به خرید بلیت اقدام کنند.

کد مطلب 4520256

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