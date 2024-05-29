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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۲

تعلیق عضویت و قطع همکاری خانه سینما با محمدحسن شانه‌ساززاده

تعلیق عضویت و قطع همکاری خانه سینما با محمدحسن شانه‌ساززاده

خانه سینما از تعلیق عضویت و قطع هرگونه همکاری صنفی و حرفه‌ای صنوف سینمایی با محمدحسن شانه ساززاده نایب رئیس هیات مدیره شبکه نمایش خانگی نماوا به دلیل اظهارات توهین‌آمیز وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در واکنش به صحبت‌های محمدحسن شانه‌ساززاده نایب رئیس هیات مدیره پلتفرم نماوا که بازیگران و تهیه‌کننده‌های سینمای ایران را به بی‌اخلاقی متهم کرده بود، جامعه اصناف سینمای ایران اطلاعیه ای مبنی بر قطع همکاری خانه سینما و تعلیق عضویت وی صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

«پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص اظهارات خارج از عرف و اخلاق حرفه ای آقای شانه‌ساززاده (نایب رئیس هیات مدیره پلتفرم نماوا)، رای شورای صیانت خانه سینما متشکل از سینماگران و حقوقدانان که با بررسی جوانب مختلف این موضوع صورت گرفت، منجر به صدور حکم تعلیق عضویت و قطع همکاری صنوف سینمایی با ایشان تا پایان سال ۱۴۰۴ شد.

در رای صادره ضمن تقبیح سخنان نامبرده چنین آمده:

جامعه اصناف سینمایی عضو خانه سینما حسب مورد نسبت به تعلیق عضویت و عدم همکاری با نامبرده در کلیه امور سینمایی و پلتفرهای نمایش خانگی و امور صنفی تا پایان سال ۱۴۰۴ اقدام نمایند.

هیات رییسه خانه سینما، ضمن نکوهش سخنان خارج از اخلاق نامبرده، تاکید می کند حق شکایت فردی در محاکم قضایی برای سینماگران محفوظ است و این رای با توجه به جوانب حقوقی و صنفی جامعه اصناف سینمایی صادر و منتشر شده است.

کد مطلب 6122143
آروین موذن زاده

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