استعفای یک مقام دولتی دیگر آمریکا در اعتراض به جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی اعلام کرد یکی از مسئولان ارشد وزارت خارجه آمریکا در اعتراض به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه استعفا داده است.

به نوشته واشنگتن‌پست این مسئول مستعفی «استیسی گیلبرت» نام دارد که در دفتر اسکان، آوارگان و مهاجرت وزارت امور خارجه آمریکا کار می‌کرد.

وی دراین‌باره گفت که وزارت امور خارجه آمریکا در نتیجه‌گیری اینکه رژیم صهیونیستی مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه شده، اشتباه کرده است.

پیش از این نیز یک مسئول ارشد یهودی در وزارت کشور آمریکا در اعتراض به حمایت کشورش از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه استعفا کرده بود.

الجزیره چند هفته پیش هم اعلام کرد یک افسر ارشد ارتش آمریکا با درجه سرگردی در نامه‌ای به همکارانش استعفای خود را به خاطر حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا از رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.

هاله غریط سخنگوی عرب‌زبان وزارت امور خارجه آمریکا نیز ماه گذشته در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور در قبال جنگ علیه غزه استعفا کرد.