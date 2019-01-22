شرایط ارسال مدارک جوایز آسیا – اقیانوسیه یونسکو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی امور بین‌الملل سازمان میراث‌فرهنگی، دوره جاری، بیستمین دوره جوایز آسیا – اقیانوسیه‌ یونسکو برای بهترین پروژه حفاظت از میراث فرهنگی سال ۲۰۱۹ است.

جوایز آسیا – اقیانوسیه‌ یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی، نمونه‌هایی از تلاش‌های افراد و سازمان‌ها برای حفاظت و مرمت ساختارها، مکان‌ها و اموال میراث با ارزش در منطقه بنا تخصیص داده شده است. هدف این جایزه تشویق سایر ذینفعان برای انجام پروژه‌های حفاظت در جوامع خود به طور مستقل یا با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی است.

از سال ۲۰۰۰ تاکنون، ۲۳۳ مورد از ۲۱ کشور، موفق به کسب جایزه یونسکو برای فعالیت‌های برگزیده در زمینه درک فضا، دستاوردهای فنی بی عیب و نقص و تاثیرات اجتماعی و خط مشی در سطوح محلی، ملی و منطقه‌ای شده‌اند. با شناخت این اقدامات، می‌توان گفت این جوایز به دستاوردهای هدفمندی در ایجاد تغییرات در حفاظت از میراث فرهنگی، مالکیت این فعالیت‌ها و این نکته که چگونه میراث فرهنگی به بهبودی پایدار شهرها، جوامع و محیط کمک کرده است، نائل آمده است.

یونسکو بیستمین سالروز موفقیت این جایزه را طی مراسمی منطقه‌ای با همکاری Think City جشن خواهد گرفت.Think City سازمانی پیشرو و جامعه محور است در حوزه بازآفرینی شهری که در کشور مالزی فعالیت می‌کند.

متخصصان جوان و علاقه‌مند همچنین عموم جامعه می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر یونسکو بانکوک از طریق اطلاعات تماس ذکر شده تماس برقرار کنند و با رجوع به لینک مرتبط اطلاعات بیشتری کسب کنند.

مهلت ارسال مدارک تا ۳۱ مارس ۲۰۱۹ (۱۱ فروردین ۱۳۹۸) تعیین شده است و اسامی برندگان در اوایل ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ اعلام خواهد شد که منتخبین «نشان برتری»، «جایزه ممتاز»، «گواهی شایستگی»، «نشان افتخار» یا «جایزه معماری نوین تلفیق شده با میراث فرهنگی» را دریافت خواهند کرد.

جایزه معماری نوین تلفیق شده با میراث فرهنگی به بناهای نوسازی اهدا می‌شود که طراحی برجسته آن‌ها با معماری تاریخی عجین شده باشد. این جایزه پروژه‌های ارسال شده که با طرح و معماری جدید تکمیل شده‌اند را ترغیب کرده تا میراث فرهنگی موجود را غنی‌تر سازند. ضمایم ساختمانی، ملحقات جدید، فضای‌های عمومی و ساختارهای جدید مانند پل‌ها، همگی واجد شرایط شرکت در این رقابت هستند.