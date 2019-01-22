صنعت رنگرزی سنتی گلستان احیاء شود/بیمه بافندگان اولویت سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته دست پاک عصر سه شنبه در آئین افتتاح دومین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و دومین جشنواره گره زرین استان گلستان اظهار کرد: هنر صنعت فرش دستباف با کمترین دردسر و سرمایه گذاری، ارزش اقتصادی بسیار بالایی دارد و جزو سه کالای استراتژیک صادرات غیرنفتی کشور است و هیچ کالایی قدرت رقابت با آن را ندارد.

وی با بیان این که بیمه تامین اجتماعی امنیت شغلی بافندگان را تامین می کند، افزود: در شورای عالی فرش تلاش داریم مسائل و مشکلات فعالان تولید فرش را حل کنیم و کارگروه فرش در استان ها را فعال کرده ایم.

رئیس مرکز ملی فرش با یادآوری این که فرش ترکمن ثبت جهانی شده است، تاکید کرد: رنگ شیمیایی باید از تولید فرش دستباف حذف شود و صنعت رنگرزی سنتی در گلستان احیاء شود.

وی ادامه داد: دولت باید حمایت کند تا توسعه کارگاه های نوغانداری، ابریشم کشی و صنعت بوم گردی تولید فرش دستباف و ترکمن در استان جزو اولویت های اصلی قرار گیرد.

دست پاک اضافه کرد: هم اکنون فرش دستباف ۹۵ درصد صادرات در حوزه صنایع دستی کشور را به خود اختصاص داده است و این موضوع نشان می دهد فرش دستباف ظرفیت ارزشمندی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر این که حل بیمه بافندگان فرش دستباف از اولویت های سال آینده است، بر شناسنامه دار شدن تولیدات بافندگان گلستانی و توجه بیش از پیش به کیفیت تولیدات برای صادرات و دانش بنیان شدن تولیدات تاکید کرد.

دست پاک با بیان این که مشتری مداری باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: شهر گنبدکاووس به عنوان شهر جهانی فرش به یونسکو معرفی شده و فرش دستباف و ترکمن حامل فرهنگ، هنر و تمدن این منطقه است که باید با تولید با کیفیت از آن صیانت کنیم.