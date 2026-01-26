به گزارش خبرگزاری مهر، حسینزاده، کارشناس ارشد توسعه شرکت «ایلیا بنیان دانش» مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، از تولید حسگرهای تشخیص و اندازهگیری گاز در محدودههای ۵ تا ۱۴۰ متری خبر داد و گفت: این سیستمها قادرند میزان گاز موجود در فضا را شناسایی کرده و در صورت نیاز، هشدارهای لازم را مطابق استانداردها صادر کنند تا از قطع تولید یا حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به کاربرد گسترده این محصول در مناطق عملیاتی نفت و گاز، پالایشگاهها، مخازن کروی و خطوط لوله، افزود: نمونه داخلی مشابه این محصول پیش از این وجود نداشته و هماکنون نیز در بخشهای حساس، رقبای داخلی بسیار محدودی داریم.
این کارشناس ارشد توسعه، چالشهای پیشروی تولید این محصول را شامل مسائل اقتصادی نظیر نوسان ارز و همچنین مقاومت برخی بازارهای هدف نسبت به خرید کالای داخلی عنوان کرد و توضیح داد: این مقاومت نه به دلیل کیفیت، بلکه گاه به علت امتیازهایی مانند سفرهای خارجی است که با خرید از برندهای خارجی اعطا میشود.
حسینزاده مزیت رقابتی اصلی این محصول را قیمت یکسوم نمونه خارجی بدون در نظر گرفتن هزینه حملونقل و مشکلات ناشی از تحریمها دانست و تاکید کرد: با توجه به دانش دقیق از محیط نصب، پشتیبانی فنی این محصول حتی از برندهای خارجی نیز بهتر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اشتغالزایی، گفت: شرکت ما به عنوان نخستین فعال این حوزه، بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم داشته و با ورود رقبای جدید به بازار، فضای رقابتی پویایی شکل گرفته است.
نظر شما