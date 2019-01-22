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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۱:۲۶

پورابراهیمی در دیدار با مراجع تقلید مطرح کرد؛

اصلاح نظام بانکی و رفع مشکلات اولویت‌های اصلی کمیسیون اقتصادی

اصلاح نظام بانکی و رفع مشکلات اولویت‌های اصلی کمیسیون اقتصادی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دیدار با آیات عظام آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله علوی گرگانی و آیت‌الله جعفر سبحانی، گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوعش ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی و عین‌الله شریف‌پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عصر امروز (سه شنبه، ۲ بهمن ماه) با آیت‌الله العظمی علوی گرگانی، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و آیت‌الله‌ العظمی جعفر سبحانی از مراجع عالیقدر تقلید دیدار و گفت‌وگو کردند.

بر اساس این گزارش آیت‌الله العظمی علوی گرگانی با اشاره به اقدامات مسئولان برای حل مشکلات تأکید کردند مردم از وضعیت اقتصادی کشور رضایتمندی کمی دارند و نباید مردم با مشکل روبه‌رو شوند. در این راستا باید بر اساس منویات مقام مظعم رهبری و مراجع عالیقدر تقلید شرایط به نحوی شود که آسایش برای مردم حاصل شود.

آیت‌الله العظمی علوی گرگانی همچنین بیان داشتند: نباید کالاها گران به دست مردم برسد، باید نظارت‌ها قوی‌تر شود و مشکلات اقتصادی مردم حل شود.

شایان ذکر است آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز در دیدار با رییس کمیسیون اقتصادی بر لزوم اصلاح نظام بانکی تأکید کردند و بیان داشتند که حتی بانک‌ها در خصوص دریافت کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه به نوعی زرنگ‌بازی زشتی انجام می‌دهند و به جای اینکه ۴ درصد کارمزد وام را اخذ کنند هر سال ۴ درصد کارمزد از مشتری دریافت می‌کنند.

آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از خلق پول توسط بانک‌ها گفت: خلق پول توسط بانک‌ها کار خطرناکی است و باید وضعیت نظام بانکی اصلاح شود و بانک مرکزی از قدرت کافی برای مدیریت بانک‌ها برخوردار شود و ضمانت اجرا برای دستورالعمل‌های بانک مرکزی وجود داشته باشد. در هر صورت برای حل مشکلات اقتصادی نباید مأیوس بود و باید با توکل به خدا و تدبیر مشکلات را حل کرد.

بر اساس این گزارش پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون اقتصادی به مراجع عالیقدر تقلید گفت: کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح نظام بانکی را به صورت جدی پیگیری کرده است و در این راستا اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: موضوع حذف سود مرکب در نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته در این راستا مجلس مصوبه‌ای برای حذف سود مرکب داشته است.

پورابراهیمی تصریح کرد: باید موضوع سهام عدالت تعیین تکلیف شود و در این راستا اقداماتی صورت گرفته و باید تمام مستحقان از مزایای سهام عدالت برخوردار شوند.

وی بر لزوم نظارت بر قیمت کالاها تأکید کرد و گفت: مبالغ قابل توجهی ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود اما کالاها گران به مردم می‌رسد و این روند اصلاح خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: اعمال نظارت شرعی مستمر بر عملیات بانکی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته شده و همچنین استقلال بانک مرکزی نیز در اصلاح نظام بانکی از مطالبات جدی است.

کد مطلب 4521063

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    نظرات

    • محسن IR ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
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      پاسخ
      کمیسیون اقتصادی مجلس در چند سال گذشته به قدری کم کار بوده است که اینهمه فساد اقتصادی و رشد موسسات مالی غیر مجاز ، افزایش معوقات بانکی و همچنین کاهش ارزش پول ملی رخ داده است فقط شعار ندهید

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