به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی و عین‌الله شریف‌پور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عصر امروز (سه شنبه، ۲ بهمن ماه) با آیت‌الله العظمی علوی گرگانی، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی و آیت‌الله‌ العظمی جعفر سبحانی از مراجع عالیقدر تقلید دیدار و گفت‌وگو کردند.

بر اساس این گزارش آیت‌الله العظمی علوی گرگانی با اشاره به اقدامات مسئولان برای حل مشکلات تأکید کردند مردم از وضعیت اقتصادی کشور رضایتمندی کمی دارند و نباید مردم با مشکل روبه‌رو شوند. در این راستا باید بر اساس منویات مقام مظعم رهبری و مراجع عالیقدر تقلید شرایط به نحوی شود که آسایش برای مردم حاصل شود.

آیت‌الله العظمی علوی گرگانی همچنین بیان داشتند: نباید کالاها گران به دست مردم برسد، باید نظارت‌ها قوی‌تر شود و مشکلات اقتصادی مردم حل شود.

شایان ذکر است آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی نیز در دیدار با رییس کمیسیون اقتصادی بر لزوم اصلاح نظام بانکی تأکید کردند و بیان داشتند که حتی بانک‌ها در خصوص دریافت کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه به نوعی زرنگ‌بازی زشتی انجام می‌دهند و به جای اینکه ۴ درصد کارمزد وام را اخذ کنند هر سال ۴ درصد کارمزد از مشتری دریافت می‌کنند.

آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از خلق پول توسط بانک‌ها گفت: خلق پول توسط بانک‌ها کار خطرناکی است و باید وضعیت نظام بانکی اصلاح شود و بانک مرکزی از قدرت کافی برای مدیریت بانک‌ها برخوردار شود و ضمانت اجرا برای دستورالعمل‌های بانک مرکزی وجود داشته باشد. در هر صورت برای حل مشکلات اقتصادی نباید مأیوس بود و باید با توکل به خدا و تدبیر مشکلات را حل کرد.

بر اساس این گزارش پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون اقتصادی به مراجع عالیقدر تقلید گفت: کمیسیون اقتصادی موضوع اصلاح نظام بانکی را به صورت جدی پیگیری کرده است و در این راستا اصلاح قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی بررسی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: موضوع حذف سود مرکب در نظام بانکی مورد توجه قرار گرفته در این راستا مجلس مصوبه‌ای برای حذف سود مرکب داشته است.

پورابراهیمی تصریح کرد: باید موضوع سهام عدالت تعیین تکلیف شود و در این راستا اقداماتی صورت گرفته و باید تمام مستحقان از مزایای سهام عدالت برخوردار شوند.

وی بر لزوم نظارت بر قیمت کالاها تأکید کرد و گفت: مبالغ قابل توجهی ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود اما کالاها گران به مردم می‌رسد و این روند اصلاح خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: اعمال نظارت شرعی مستمر بر عملیات بانکی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته شده و همچنین استقلال بانک مرکزی نیز در اصلاح نظام بانکی از مطالبات جدی است.