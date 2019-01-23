سفر زمستانه به شهر برفی ایران/ اسکی وعبور از میان دیوار برفی۳متری

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین استان های گردشگری کشور به شمار می رود که هر فصل این استان زیبایی و جذابیت های گردشگری خاص دارد. زمستان یکی از زیباترین فصل های گردشگری استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که هر ساله مسافران و گردشگران بسیاری را راهی این منطقه می کند.

این استان از مهمترین مناطق برف گیر کشور است که هر ساله بارش های قابل توجه برف در این منطقه خبر ساز می شود. حجم برف در ارتفاعات این استان از ظرفیت های مهم گردشگری به شمار می رود که موجب پدیدار شدن مناظر بسیار زیاد و رونق گردشگری زمستانه در این منطقه می شود.

بارش سنگین برف طی هفته های گذشته در این استان جدا از فعال کردن پیست های اسکی موجب پدیدار شدن طبیعت و مناظر بکر زمستانی شده است که در حال حاضر چشم هر بیینده ای را به خود خیره می کند.

پوشش یکپارچه سفید رنگ قله های مرتفع این استان از زردکوه گرفته تا جهانبین و دو زرده و هفت تنان و تلالو نورخورشید در دامنه های این قله ها به عنوان یکی از زیباترین مناظرطبیعی زمستانی قابل مشاهده است که در کمتر نقطه ای از کشور بتوان این زیبایی ها مشاهده کرد.

گذر دو رودخانه بزرگ زاینده رود و کارون از میان برف و مشاهده خروش این رودخانه ها در پهنای سفید رنگ منطقه از زیبایی گردشگری زمستانی در این استان به شمار می رود که تنها مشاهده این زیبایی گردشگری در این استان میسر است.

شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری به عنوان مهمترین شهرستان برف گیر کشور هم اکنون یه یک مرکز توریستی و گردشگری زمستانی تبدیل شده و مسافران خارجی و داخلی بسییاری را جذب کرده است. در این شهرستان همه نوع جاذبه گردشگری از جمله جنگل، رودخانه، آبشار، چشمه، غار یخی، پیست اسکی، روستاهای تاریخی و بکر، روستای پلکانی و... وجود دارد.

بارش برف سه متری در منطقه کوهرنگ حال و هوایی دیگر به این منطقه داده است. پیست اسکی کوهرنگ فعال شده و هیجان زمستانی را در این منطقه حاکم کرده است. اسکی در کنار بزرگترین آبشار منطقه خاطره ای بسیار لذت بخش برای بسیاری از مسافران منطقه به شمار می رود.

گذر از دیوارهای برفی دو سه متری و گشت و گذار در روستاهای بکر و تاریخی منطقه و صرف آش دوغ وآش رشته محلی از دیگر ظرفیت های گردشگری زمستانی منطقه است که سفر مسافران را لذت بخش تر می کند.

بارش سنگین برف موجب رونق گردشگری زمستانی در شهرستان کوهنگ شده است و بیش از ۵۰ هزار مسافر و گردشگر طی هفته جاری به منطقه سفر کرده اند فرماندار شهرستان کوهرنگ در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش سنگین برف در این شهرستان، بیان کرد: ارتفاع برف در ارتفاعات شهرستان کوهرنگ بیش از سه متر است.

مرتضی زمانپور بیان کرد: بارش سنگین برف موجب رونق گردشگری زمستانی در شهرستان کوهرنگ شده است و بیش از ۵۰ هزار مسافر و گردشگر طی هفته جاری به منطقه سفر کرده اند.

وی بیان کرد: پیست اسکی کوهرنگ با بارش برف فعال شده است و هم اکنون این پیست اسکی در حال ارائه خدمات به ورزشکاران و مسافران منطقه است.

فرماندار شهرستان کوهرنگ تاکید کرد: تمهیدات لازم برای اسکان مسافران در این منطقه اندیشیده شده است و خدمات گردشگری در این منطقه افزایش یافته است.

وی با اشاره به رونق بخش گردشگری در منطقه، اظهار داشت: اقامت در هتل ها و مراکز اقامتی منطقه افزایش یافته شده و بارش برف موجب رونق کسب و کار در این منطقه شده است.

فعالیت ۴ هتل در کوهرنگ

رئیس اتحادیه هتل داران چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش برف در استان چهارمحال و بختیاری موجب رونق گردشگری شده است، ادامه داد: ورود مسافران و گردشگران و اقامت آنها در هتل های منطقه افزایش یافته است.

فریدون رئیسی با اشاره به اینکه بارش برف موجب رونق هتل های شهرستان کوهرنگ شده است، بیان کرد: در حال حاضر چهار هتل در این منطقه در حال خدمات رسانی به مسافران و گرشگران هستند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ یکی از بی نظیر ترین مناطق گردشگری زمستانی کشور به شمار می رود، ادامه داد: جذابیت های گردشگری زمستانی در این منطقه بیشمار است و نزدیکی به مراکز اقامتی از امتیاز های مهم گردشگری در این منطقه به شمار می رود.

پیست اسکی کوهرنگ معروف‌ترین پیست‌ اسکی زاگرس

پیست اسکی کوهرنگ مهمترین پیست اسکی استان چهارمحال و بختیاری است که به عنوان عامل اصلی جذب مسافران و گردشگران در فصل زمستان به منطقه به شمار می رود.

پیست اسکی چلگرد کوهرنگ ۸۰۰ متر طول و شیب بسیار مناسب ۲۰ درصد دارد که هوای آفتابی آن در بیشتر روزهای زمستان، انباشت حجم بسیار زیاد برف و راه دسترسی آسان، این پیست را در منطقه زاگرس مشهور ساخته است.

این پیست یکی از شناخته‌شده‌ترین و معروف‌ترین پیست‌های اسکی زاگرس است و در مجاورت آبشار بسیار زیبای تونل اول کوهرنگ و در قسمت شرقی کوه قرار دارد. همچنین این پیست در حال حاضر دو دستگاه بالابر ویژه آقایان و خانم‌ها و یک دستگاه بالابر آموزشی با طول ۲۰۰ متر دارد.

مدیر کل ورزش و جوانان شهرستان کوهرنگ با اشاره به فعال شدن پیست اسکی کوهرنگ، اظهار داشت: این پیست اسکی پس از دو سال تعطیلی، مجددا بازگشایی شده است.

سجاد یوسفی بیان کرد: این پیست اسکی مجهز به دستگه برفکوب است و هم اکنون سایت این پیست اسکی برای اسکی ورزشکاران و مسافران آماده سازی شده است.

وی گفت: پیست اسکی کوهرنگ به عنوان یکی از ۱۰ پیست مهم کشور است که ظرفیت خدمات دهی روزانه به ۱۵۰ اسکی باز را دارد.

وی تاکید کرد: امکانات و تجهیزات لازم برای اسکی مسافران و گردشگران در این منطقه فراهم شده است.

غذاهایی که در رستوران ها و مراکز تهیه غذای این منطقه سرو می شود از مواد اولیه تازه در منطقه تهیه می شود. کباب بختیاری، کباب کوبیده گوسفندی، ماهی قزل آلا و ... از مهمترین غذاهایی هستند که در این منطقه توسط رستوراندارها ارائه می شوند.

مسافران و گردشگرانی که می خواهند به شهرستان کوهرنگ سفر کنند می توانند به شهرکرد سفر کرده و با طی مسافت ۹۰ کیلومتر از سمت شهرستان فارسان خود را به شهرستان کوهرنگ برسانند. همراه داشتن تجهیزات زمستانی از مهمترین مواردی است که مسافران باید در سفر به این منطقه مورد توجه قرار دهند.