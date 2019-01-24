پمپئو: دیپلمات هایمان را از ونزوئلا خارج نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در واکنش به اعلام قطع روابط دیپلماتیک با واشنگتن از سوی دولت «نیکلاس مادورو» با خروج دیپلمات های کشورش از ونزوئلا مخالفت کرد.

وی با انتشار بیانیه ای مدعی شد دیپلمات های آمریکایی در ونزوئلا خواهند ماند زیرا کسی که از قطع روابط دیپلماتیک سخن گفته، مشروعیت قانونی ندارد.

وزیر خارجه آمریکا همچنین از ارتش و نیروهای امنیتی ونزوئلا خواست به حمایت از شهروندان هموطن خود و نیز شهروندان خارجی حاضر در این کشور ادامه دهند.

وی در ادامه هشدار داد آمریکا در صورتی که امنیت و سلامت ماموریت دیپلماتیک و نیروهای وابسته به سفارت این کشور در کاراکاس به خطر افتد، اقدام لازم را برای پاسخگویی انجام خواهد داد.

ساعاتی پیش رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد این کشور روابط دیپلماتیک خود را با آمریکا قطع کرده و به دیپلمات های آمریکایی ۷۲ ساعت برای ترک خاک کشورش مهلت داد.