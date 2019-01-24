همایش ضرورت تعطیلی معدن بوکسیت شاهوار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز هوای پاک در شهرستان شاهرود با محوریت ضرورت تعطیلی معدن بوکسیت شاهوار با حضور اقشار مختلف مردم و دوستداران محیط زیست در مسیر کوچه شهرداری تا کانون شهید بهشتی شاهرود برگزار شد و حاضران در این همایش خواستار تعطیلی فوری معدن بوکسیت شاهوار به واسطه آنچه تخریب های فراوان زیست محیطی اعلام می شود، شدند.

منابع آبی در خطر

حسینعلی سمیعی عضو شورای شهر شاهرود در این همایش که به میزبانی کانون شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه شاهوار کانون آب ساز شاهرود است، گفت: در شاهوار ۲۳۵ هزار متر مکعب آب ذخیره شده که معدنکاوی سبب آسیب رسانی به این منابع آبی می شود.

سمیعی بیان کرد: روزانه بطور میانگین حدود دو هزار تن از حجم کوه شاهوار کاسته می شود و این امر در کنار مسائل زیست محیطی می تواند به تلورانس دمای هوای شاهرود نیز اثر منفی بگذارد.

تعطیلی فوری معدن

دبیر ستاد مردمی حفاظت از طبیعت شاهرود نیز در این مراسم خواستار تعطیلی فوری معدن بوکسیت شاهوار شد و گفت: شاهوار به مثابه پشتوانه حیات و زندگی در شهرستان شاهرود دارای اهمیتی ویژه است و لذا برخی قصد دارند با برداشت غیر اصولی بوکسیت تاش و سیاه رودبار شاهوار را به ورطه نابودی بکشانند لذا خواستار تعطیلی این معدن هستیم.

امیرحسین ولیان با بیان اینکه چند هفته دیگر مجوز برداشت از این معدن پایان می یابد، تاکید کرد: از تمام مسئولان درخواست داریم که مجوز این معدن را برای ادامه فعالیت تمدید نکنند چرا که حجم تخریب های زیست محیطی در این کوه بسیار زیاد است.

وی افزود: خبرهای حاکی از آن است که معدن بوکسیت درخواست تمدید ۱۰ ساله مجوز فعالیت خود را ارائه کرده که از مسئولان می خواهیم به این امر تن در ندهند.

این همایش برای چندمین بار در سطح شهرستان شاهرود از سال ۹۲ تا کنون با حضور مردم و دوستداران طبیعت برگزار می شود.

از بین رفتن تلورانس دمای هوا، آلودگی منابع آبی با فلزات معدنی، تخریب گونه های نادر گیاهی، فراری دادن وحوش و چهارپایان شاهوار زیست و ... در زمره مخاطراتی هستند که معدن بوکسیت با فعالیت های معدنی آن ها را افزایش داده است.