به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به نقش این طرح در توسعه متوازن مناطق مختلف شهرستان اظهار کرد: پست برق فریم دودانگه یکی از پروژه‌های کلیدی دولت چهاردهم در حوزه تقویت شبکه انتقال برق است که با هدف پاسخگویی به نیازهای رو به رشد صنعتی و تولیدی بخش دودانگه اجرا شده است.

وی با تشریح جزئیات فنی پروژه افزود: ساختمان کنترل به مساحت ۲۳۰ مترمربع، اجرای دیوارهای بتنی حائل، فونداسیون ترانسفورماتور، اسکلت سازه، عملیات سفت‌کاری و نازک‌کاری، تأسیسات برقی و مکانیکی، محوطه‌سازی، راه دسترسی و همچنین نصب پایه‌های گنتری به‌طور کامل انجام شده است. همچنین آخرین دکل خط انتقال، دکل شماره ۱۶ واقع در روستای افراچال، با موفقیت نصب شده است.

فرماندار ساری درباره اعتبارات این پروژه گفت: بخش خط انتقال با اعتباری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان و بخش ابنیه، تجهیزات و عملیات سیم‌کشی با هزینه‌ای حدود ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا شده و مراحل نهایی جمع‌بندی پروژه در حال انجام است.

نوبخت با تأکید بر آثار راهبردی بهره‌برداری از این پست برق تصریح کرد: پست برق فریم دودانگه صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی برای اتصال شهرک صنعتی منطقه به برق پایدار، ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای و فراهم‌سازی زمینه جذب سرمایه‌گذاران جدید به شمار می‌رود.

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار مازندران، و تلاش عوامل اجرایی پروژه خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون اجرای این طرح به‌صورت مستمر و هفتگی پایش شده و بهره‌برداری از آن نقش مؤثری در تأمین برق پایدار، حمایت از تولید و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه خواهد داشت.