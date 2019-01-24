تعطیلی دولت آمریکا رشد اقتصادی را به خطر انداخت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان داد که طولانیترین تعطیلی دولت آمریکا در تاریخ این کشور، به رشد اقتصادی آن در ربع اول سال ۲۰۱۹ میلادی آسیب خواهد زد و فدرالرزرو را حداقل تا اجلاس ۳۰ آوریل-۱ می، از تغییر سیاستگذاریهای خود بازخواهد داشت.
طبق میانگین پیشبینیهای اقتصاددانان، احتمال رکود اقتصادی آمریکا در ۱۲ ماه آینده بالا مانده و به ۲۰ درصد رسید، درحالیکه آنها پیشبینی کردند احتمال رکود آمریکا ظرف ۲ سال آینده، ۴۰ درصد خواهد بود.
نظرسنجی رویترز در ۱۶-۲۳ ژانویه از بیش از ۱۰۰ اقتصاددان برتر انجام شده و نشان میدهد چشمانداز رشد اقتصادی ربعسالانه آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی هم با کاهش مواجه شده است.
۶۰ درصد از ۵۰ اقتصاددانی که به سوال رویترز در مورد تاثیر تعطیلی دولت بر اقتصاد آمریکا پاسخ داده بودند، پیشبینی میکنند تعطیلی دولت، تاثیر منفی قابلتوجهی بر رشد اقتصادی آمریکا در ربع اول سال ۲۰۱۹ داشته باشد. میانگین پیشبینیهای آنها، کاهش ۰.۳ درصدی در رشد اقتصادی را نشان میداد، در حالی که پیشبینیها در بازه ۰.۱ تا ۱.۳ درصد کاهش رشد اقتصادی، نوسان داشتند.
پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا در همه ربعهای امسال، نسبت به پیشبینی انجام شده در ماه گذشته، کاهش داده شد. تحلیلگران و اقتصاددانان پیشبینی کردند که در سه ماهه اول امسال، اقتصاد آمریکا ۲.۱ درصد رشد کند، در حالی که قبلا رشدی ۲.۳ درصدی برای آن پیشبینی شده بود. همچنین رشد اقتصادی آمریکا در ربع دوم ۲.۳ درصد و برای ادامه سال، رشد کمتر ۱.۹ درصدی پیشبینی شد.
اکثریت اقتصاددانان، با اشاره به ریسک سقوط شدید بازارهای سهام و کندتر شدن نرخ رشد اقتصادی، پیشبینی کردند که بانک مرکزی آمریکا، امسال ۲ بار نرخ بهره خود را بالا ببرد، در حالی که ۱ سوم از ۱۰۵ اقتصاددان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز، پیشبینی کردند فدرالرزرو در سال ۲۰۱۹ میلادی، تنها یکبار نرخ بهره خود را افزایش خواهد داد و یا آن را بدون تغییر رها خواهد کرد.
کوین هاست، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در مصاحبه با سیانان گفت: درصورتی که تعطیلی بخشی از خدمات دولت، کل ربع اول سال ۲۰۱۹ میلادی به طول بیانجامد، اقتصاد آمریکا میتواند شاهد رشد صفر درصدی در ۳ ماهه اول ۲۰۱۹ باشد.
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