به گزارش خبرنگار مهر، تالار ایوان شمس در اولین روز برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر میزبان گروه موسیقی «همایون پرنیا» به سرپرستی، آهنگسازی و نوازندگی سنتور حسین پرنیا و خوانندگی فاضل جمشیدی است. این کنسرت ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه روی صحنه می‌رود. این گروه آبان ماه امسال نیز کنسرتی را در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران اجرا کرده بود.

«عشق و بهانه» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «بی‌قرار» با شعری از مولوی، «صد ترانه» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «این نیز بگذرد» با شعری از رهی معیریف «پریشانی» با شعری از محمد علی بهمنی و «خواب نیلوفر» با شعری از هوشنگ ابتهاج آثاری هستند که دراین کنسرت اجرا خواهد شد.

حسین پرنیا آهنگساز، نوازنده سنتور وسرپرست گروه، فاضل جمشیدی خواننده، صائب کاکاوند و ساسان بازگیر نوازنده تار، سهیل سان احمدی نوازنده بم تار، مجید یحیی نژاد نوازنده عود، سیاوش الهی نیا نوازنده رباب، میلاد مرادی کمانچه، احسان لیوانی نوازنده نی، رامین ملکی نوازنده دف و پژمان پرنیا نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می‌دهند.

حسین پرنیا از جمله هنرمندان شناخته شده کشورمان در عرصه آهنگسازی و نوازندگی سنتور است که تاکنون برنامه‌ها و آلبوم‌های مختلفی را با حضور خوانندگان مطرح کشورمان منتشر کرده که از آن جمله می‌توان به آثاری چون «تحریر خیال» به خوانندگی ایرج بسطامی، «رقص آشفته» به خوانندگی ایرج بسطامی، «حال آشفته» به خوانندگی ایرج بسطامی و رضا رضایی پایور، «ساکن جان» به خوانندگی علی جهاندار، «آوای دوست» به خوانندگی علی رستمیان، «پادشاه فصل ها» به خوانندگی علیرضا افتخاری و «رقصانه» به خوانندگی شهرام ناظری اشاره کرد.