به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی ظهر یکشنبه در بازدید از ایستگاه راه‌آهن اردبیل - میانه تصریح کرد: برای توسعه صادرات و رقم زدن مسافرت‌های ایمن نیازمند توجه ویژه به توسعه شبکه ریلی در تمامی نقاط کشور هستیم.

وی افزود: تغییر رویکرد به سمت حمایت از شبکه ریلی کشور به عنوان نقطه قوت اتصال کانون‌های باری به مراکز استان‌های کشور شناخته می‌شود تا با تداوم حمایت‌ها و تامین زیرساخت های لازم پیشرفت چشمگیری را در بخش حمل و نقل کالا شاهد شویم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کشته شدن سالیانه ۱۷ هزار نفر در جاده‌های کشور و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنانمان نشان دهنده ناایمن بودن جاده‌ها و یا عدم توجه به مقررات لازم رانندگی بوده تا در راستای ایمن سازی سفرها به شبکه ریلی کشور که از سرعت و امنیت مطلوبی برخوردار است، توجه ویژه‌ای انجام گردد.

رضایی به آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه نیز اشاره کرد و افزود: به دلیل کوهستانی بودن مسیر ریلی راه‌آهن اردبیل این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های سنگین و فعال کشور شناخته می‌شود.

به گفته وی به منظور فراهم شدن شرایط مناسب تردد مردم و استفاده از خط ریلی اردبیل - میانه می‌بایست ایستگاه‌های مناسب و نزدیک به شهر تعبیه شود تا مردم در ترددهای خود دچار مشکل نگردند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با وصل شدن راه‌آهن اردبیل - میانه به خط ریلی پارس‌آباد امکان اتصال به کشور جمهوری آذربایجان نیز فراهم خواهد شد تا در توسعه منطقه و افزایش صادرات گام اساسی برداشته شود.