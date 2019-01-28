پیکر شهید جودانه در شاهرود تشییع شد/ تداوم راه انقلاب با یاد شهدا

‌سرهنگ جواد عبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه پیکر مطهر شهید حسین جودانه از مقابل کانون بسیج شاهرود تشییع شد، ابراز داشت: این شهید والا مقام دفاع مقدس بعد از ۳۵ سال چشم انتظاری تفحص و به زادگاهش روستای خیج شاهرود برگشت.

وی بابیان اینکه شهید حسین جودانه متولد ۱۳۳۲ روستای خیج شاهرود بود، اضافه کرد: این شهید والامقام طی عملیات والفجر چهار در منطقه پنج وین بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بابیان اینکه شهید حسین جودانه شش ماه در جبهه حضور داشت و نمادی از مقبره وی در این روستا نصب‌شده است، ابراز داشت: نباید فراموش کرد که مسیر آرامش و امنیت امروز کشور از مسیر همین لاله‌های در خاک خفته می‌گذرد لذا تجدید بیعت با شهدا تداوم راه انقلاب است.

عبیری در ادامه به حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان در آئین مرتبط به یادواره شهدا و تشییع پیکر پاک آن‌ها اشاره داشت و تصریح کرد: با توجه به اینکه دشمن برای چهل‌سالگی انقلاب نقشه کشیده است و می‌داند که از راه گزینه‌های نظامی نمی‌تواند به کشور نفوذ کند لذا طرح شبیخون فرهنگی را در اندیشه خود می‌پرورانند تا از این طریق بر فکر و ذهن جوانان ما سیطره پیدا کنند که باوجود چنین جوانان پر شور انقلابی در این راه موفق نخواهند شد.

وی اضافه کرد: کسانی مانند شهید جودانه الگوهای خوبی برای نسل امروز انقلاب هستند که آن دوران را درک نکردند این الگوها می‌بایست به جامعه معرفی و از نفوذ فرهنگی دشمن پیشگیری کرد.