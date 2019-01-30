کنگره بین المللی «یحیی بن زید (ع)» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد کاظم موسوی متقی پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین نشست اعضای کنگره بین المللی «یحیی بن زید» اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ نخستین کنگره بین المللی امامزادگان در سطح کشور برگزار و از آنجایی که امامزادگان جایگاه والایی دارند کنگره موضوعی امامزادگان هر سال توسط سازمان اوقاف و امورخیریه برگزار می‌شود.

وی افزود: جایگاه حضرت یحیی بن زید (ع) بر کسی پوشیده نیست و تصمیم داریم کنگره بین المللی این شخصیت را در سال آینده برگزار کنیم.

موسوی متقی با بیان اینکه جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه بر کسی پوشیده نیست و اثرات معنوی و برکات زیادی به همراه دارد: سازمان اوقاف و امور خیریه با تدوین سند چشم انداز درصدد اعتلای جایگاه بقاع متبرکه در جامعه است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره گفت: تببین جایگاه و مقام حضرت یحیی بن زید( ع ) و جمع آوری تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در رابطه با این شخصیت بخشی از اهداف کنگره است.

وی با اشاره به هجمه‌هایی که دشمنان نسبت به بقاع متبرکه وارد می‌کنند، گفت: این هجمه ها نشان از اثرگذاری این بقاع متبرکه در ابعاد فرهنگی جامعه دارد و چنانچه این بقاع متبرکه تاثیرگذاری در جامعه نداشتند دشمن کاری با آن ها نداشت.

حجت‌الاسلام موسوی متقی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره تاکید داشتند که بقاع متبرکه در جامعه تبدیل به قطب فرهنگی شوند و سازمان اوقاف این موضوع راسال های زیادی است که در دستور کار خود قرار داده است.