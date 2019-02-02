به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، بنابر اعلام انجمن قلب آمریکا، نزدیک به نیمی از بزرگسالان این کشور دارای بیماری های قلب و عروق هستند؛ گفته شده نیمی از بزرگسالان آمریکایی از بیماری هایی همچون نارسایی قلبی، سکته مغزی، فشار خون بالا و به طورکل بیماریهای مربوط به قلب و عروق رنج می برند.

انجمن سالانه آمار حملات قلبی آمریکا اعلام کرده، پس از دههها کاهش مرگ و میر افراد بر اثر این نوع بیماری ها، این پدیده مجددا روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.

به طوریکه در سال ۲۰۱۶، بیش از ۸۶۰ هزار نفر در این کشور بر اثر بیماری های قلب و عروق جان خود را از دست داده اند. این در حالی است که این رقم سال ۲۰۱۵ کم تر بوده و حدود ۸۳۶ هزار نفر بر اثر این عامل جان باخته‌اند.

آمارها نشان می دهد، نزدیک به ۴۸ درصد از مردم ایالت متحده آمریکا یعنی بیش از ۱۲۱ میلیون نفر از مردم، از بیماری های قلب و عروق رنج میبرند.

به عقیده کارشناسان، بیماری های قلبی موجب آسیب به بدنه نظام سلامت و اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای جهان می شود.

دیوید زائو مدیر اجرایی بیماری های قلب و عروق در ایالت کالیفرنیای شمالی، در این باره می گوید: جای تاسف است که این نوع بیماری ها هنوز هم به عنوان یکی از اصلی ترین علل مرگ و میر در آمریکا به شمار می رود.

وی ادامه می دهد: هرچند ما در این زمینه پیشرفتهای زیادی داشته ایم اما هنوز به نقطه مطلوب برای درمان بیماری های قلبی دست نیافته ایم. به علاوه متاسفانه در کنترل و درمان بیماری هایی ازجمله چاقی، دیابت و رفتارهای ناسالم مانند مصرف سیگار، عدم تحرک و رژیم غذایی ناسالم ناموفق بوده ایم.