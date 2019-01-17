سو مصرف مواد مخدر اولین عامل مرگ در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، شمار افرادی که در آمریکا بر اثر سو مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند، در مقایسه با مرگ به دلایل عمومی از جمله تصادفات رانندگی بیش تر است.

شورای ملی ایمنی ایالت متحده آمریکا با بررسی آسیب های قابل پیشگیری و آمار مرگ و میر در سال ۲۰۱۷، اعلام کرد که شمار مرگ بر اثر سو مصرف مواد مخدر از دیگر حوادثی که منجر به مرگ می شود، بالاتر است.

بر اساس آمار این سازمان ملی، در سال ۲۰۱۷ از هر ۹۶ نفر یک نفر بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست داده است. این در حالی است که این آمار در مقایسه با دیگر علل مرگ و میر بیش ترین رقم را به خود اختصاص می دهد.

بر این اساس در تصادف با وسایل نقلیه از هر ۱۰۳ نفر ۱ نفر و در علل دیگر مانند سقوط از هر ۱۱۴ نفر ۱ فرد جان باخته خود را از دست می دهند.

مورین ووگل سخنگوی شورای ملی ایمنی آمریکا در این باره می گوید: سو مصرف مواد مخدر به عنوان یک قاتل روزانه در آمریکا محسوب می شود چراکه روزانه جان بسیاری را می گیرد و یک روند وحشتناک را ایجاد کرده است.

در مقایسه سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، آمار مرگ و میرهای خانگی و عمومی ۶ درصد و میزان مرگ بر اثر سو مصرف مواد مخدر نیز ۱۱ درصد رشد داشته است.

ماه گذشته نیز مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا از کاهش امید به زندگی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با ۲۰۱۶ به دلیل گسترش خودکشی و مصرف مواد مخدر خبر داد.

به علاوه یافته های جدید نشان می دهد، بسیاری از کودکان و نوجوانان این کشور بر اثر اعتیاد و سو مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند و این آمار نیز روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.

بنابر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا، مرگ بر اثر سو مصرف مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ با رقم ۷۰ هزار نفر به بالاترین سطح خود رسیده و میزان خودکشی نیز ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

به علاوه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، تعداد ایالت هایی که میزان مرگ بر اثر این عامل در آن ها رشد داشته، از ۳۵ ایالت به رقم ۵۰ رسیده است.

همچنین طی گزارشی که دسامبر سال ۲۰۱۶ منتشر شد، ماده مخدر فنتالین بیش از هروئین جان آمریکایی ها را گرفته است.

به عقیده محققان این کشور، سو مصرف مواد مخدر دو دهه قبل به عنوان معضل سلامت عمومی در آمریکا محسوب می شده این در حالی است که امروزه این عامل کشنده به امری فراگیر در همه بخش های آمریکا تبدیل شده است.