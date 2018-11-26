مرگ بیش از ۸ هزار زن بر اثر مراقبتهای پزشکی نابرابر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان، بر اساس اعلام اخیر بنیاد قلب انگلستان، زنان این کشور نسبت به مردان از خدمات و مراقبت های کم تری در زمینه بیماری های قلبی برخورداراند.

بر این اساس بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ زن انگلیسی که بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست داده اند، در صورت دریافت مراقبت های پزشکی برابر با مردان امکان زنده ماندن و درمان را داشته اند.

دانشمندان دانشگاه لیز انگلیس به تازگی دریافته اند که به فاصله ی ۳۰ روز پس از بروز حمله قلبی در افراد، زنان این کشور دو برابر نسبت به مردان جان خود را از دست می دهند.

بر اساس یافته های جدید، آمار مرگ و میر زنان بر اثر حمله قلبی در فاصله زمانی برابر با مردان، ۵.۲ درصد بوده و این آمار برای مردان ۲.۳ درصد است.

این آمار نشان دهنده افزایش ۲.۲۶ درصدی خطر مرگ میان زنان بریتانیایی است.

کریس گالس استاد قلب و عروق دانشگاه لیز در این باره می گوید: ما از افزایش مرگ و میر زنان نسبت به مردان بر اثر حملات قلبی مطلع هستیم و علت اصلی آن نیز نا برابری مراقبت ها و خدماتی است که به زنان و مردان ارائه می شود. متاسفانه ضعیف تر بودن مراقبت های پزشکی برای زنان موجب افزایش آمار از دست رفتگان شده است.

داده نشان می دهد هرساله حدود ۷۰ هزار زن انگلیسی به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان مراجعه کرده اما بیش از ۲۵ هزار نفر از آن ها جان خود را از دست می دهند.

به علاوه بیش از ۸ هزار نفر از افرادی که بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ جان خود را از دست داده اند، در صورت وجود مراقبت های پزشکی برابر امکان زنده ماندن را داشته اند.

کارشناسان بریتانیایی معتقد اند شمار افرادی که بر اثر مراقبت های نابرابر جان خود را از دست داده اند بسیار بالاتر از آمارهای منتشر شده است.