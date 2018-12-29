افزایش ناگهانی آمارهای مرگ ومیر در آمریکا

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه- ساناز باقری‌راد: «افزایش مرگ و میر بر اثر سو مصرف مواد مخدر»، «الکل قاتل آمریکایی ها»، «روند صعودی خودکشی میان جوانان آمریکایی». این جملات تنها تعدادی از تیتر اخبار اخیر خبرگزاری های ایالت متحده آمریکا است. خبرهایی که با کمی جست و جو در اینترنت با انواع و اقسام و آمارهای متعدد آن روبرو خواهید شد.

طی یک ماه گذشته رسانه های غربی خبرهای متعددی را با مضمون افزایش شمار مرگ و میر در کشور آمریکا بر اثر عوامل متعدد اجتماعی منتشر کرده اند. عواملی از جمله مصرف الکل، مواد مخدر، خودکشی، تنهایی و غیره که همگی در گرفتن جان بسیاری از شهروندان آمریکایی دست داشته اند.

به عقیده کارشناسان رشد ناگهانی انتشار اخباری این چنینی حاکی از افزایش نگران کننده معضلات اجتماعی و به دنبال آن حذف تدریجی مردم آمریکا از روی کره خاکی است.

سازمان ملی کنترل بیماری ها و پیشگیری آمریکا، کارشناسان و پزشکان این کشور در طول یک ماه گذشته بارها در گزارشات و مطالعات گوناگون نسبت به افزایش معضلات اجتماعی و تاثیر آن ها در از دست رفتن بسیاری از شهروندان ایالت متحده هشدار داده اند.

از میان تمامی عوامل مرگ و میر مردم این کشور، اعتیاد و خودکشی ازجمله تاثیرگذار ترین دلایل افزایش دهنده مرگ محسوب می شوند.

زندگی آمریکایی ها در دستان خونین مواد مخدر

طی ماه ها و هفته های اخیر سازمان ها ملی و دولت آمریکا بارها آمار و ارقام های مختلفی از روند صعودی و نگران کننده اعتیاد میان مردم این کشور به ویژه جوانان را منعکس کرده اند.

به طوریکه طبق گزارشات رسمی، اعتیاد و سو مصرف مواد مخدر از شایع ترین دلایل مرگ و میر در آمریکا محسوب می شود. روند فزونی جان باختن مردم و کاهش شمار شهروندان آمریکایی به قدری با شتاب است که نگرانی مسئولین و کارشناسان غربی را هم برانگیخته است.

سازمان پیشگیری و کنترل بیماری‌های ایالت متحده به تازگی گزارشی از فراگیری مصرف مواد مخدر سنتی و صنعتی منتشر و نسبت به افزایش مرگ و میرهای ناشی از سو مصرف مواد افیونی هشدار داده است.

بنابر گزارش این سازمان شمار مرگ و میر بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر در کشور آمریکا از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است. همچنین گفته شده استفاده از فنتانیل غیرقانونی در تولید مواد مخدر، یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش این آمار بوده است.

بر اساس گزارش اخیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالت متحده آمریکا، در سال ۲۰۱۷، ۷۰ هزار و ۲۳۷ هزار نفر بر اثر سو مصرف مواد مخدر جان خود را از دست داده اند. از این میان بیش از ۴۷ هزار نفر بر اثر مصرف مواد مخدر صنعتی جان باخته اند و نزدیک به ۶۰ درصد از کسانی که به دلیل مصرف مواد مخدر صنعتی از دنیا رفته اند، بر اثر سو مصرف این مواد بوده اند.

اما افزایش شمار مرگ و میرها در کشور آمریکا بر اثر سو مصرف مواد مخدر و مصرف مواد مخدر صنعتی به حدی است که به یک امر فراگیر تبدیل شده است. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های ایالت متحده، شمار جان باختگان ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در طول سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ را بررسی و آمارهای آن را منتشر کرده است.

بر این اساس، در طول این ۴ سال از هر ۵۰ ایالت این کشور ۳۵ ایالت با افزایش این آمار روبرو بوده اند. به علاوه از هر ۲۰ ایالت نیز ۱۵ ایالت با افزایش شمار جان باختگان بر اثر مصرف مواد مخدر صنعتی مواجه شده اند.

همچنین آمارها نشان می دهد در بازه زمانی سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، شمار جان باختگان بر اثر سو مصرف کوکائین در آمریکا ۳۴ درصد رشد داشته است.

این مرکز افزایش استفاده از فنتانیل غیرقانونی در تولید مواد مخدر مصنوعی را یکی از مهم ترین دلایل مرگ مصرف کنندگان دانسته است. از لحاظ جغرافیایی نیز ایالت آریزونا در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در زمینه مرگ بر اثر سو مصرف مواد مخدر مصنوعی بیش ترین آمار را با افزایش ۱۲۲ درصدی داشته است. پس از آریزونا، شمال ایالت کارولینا نیز با افزایش ۱۲۲.۹ درصدی مرگ بر اثر این عامل روبرو بوده است.

خودکشی و نگرانی از حذف آمریکایی از روی کره خاکی

خودکشی به عنوان یکی از سر راست ترین عوامل مرگ در آمریکا محسوب می شود البته این جمله نتیجه آمارها و گزارشات رسمی خود آمریکا است.

اما مردم و به ویژه جوانان این کشور به قدری راحت دست به این اقدام می زنند که خودکشی به عنوان امری شایع میان خانواده های ایالت متحده رایج است. عوامل متعددی از جمله تنهایی، اعتیاد، طلاق و غیره منجر به قطع امید آمریکایی ها از زندگی و اقدام به خودکشی شده است.

آمارهای رسمی دولت آمریکا نشان می دهد، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ شمار افرادی که در این کشور تصمیم به پایان دادن به زندگی خود گرفته اند، همواره در حال افزایش بوده است. به طوریکه سال ۱۹۹۹ از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۱۰ نفر و سال ۲۰۱۷ در همین رنج ۱۴ نفر خودکشی کرده اند.

به علاوه طی همین دوره زمانی شمار زنانی که دست به خودکشی زده اند همواره بیش تر از مردان بوده است.

بررسی آمار خودکشی ها بین سال ۱۹۹۹ و ۲۰۱۷، نشان می دهد در این بازه خودکشی میان مردان ۲۶ درصد رشد صعودی داشته است. اما این رقم برای زنان رشد تعجب آوری داشته و خودکشی بانوان آمریکایی در این بازه زمانی ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

به نظر می رسد زنان آمریکایی در رده های سنی بالاتر تمایل بیش تری به پایان دادن زندگی خود دارند. چراکه آمارها نشان می دهد، زنان رده سنی ۴۵ تا ۶۴ سال بیش ترین میزان از خودکشی را تجربه کرده اند. بررسی ها حاکی از آن است، در سال ۱۹۹۹ از هر ۱۰۰ هزار زن این کشور ۶ نفر دست به خودکشی زده اند. این در حالی است که این رقم سال ۲۰۱۷ از ۶ نفر به ۱۰ نفر صعود پیدا کرده است.

رئیس سازمان کنترل بیماری ها و پیشگیری آمریکا امیدوار است تا با همکاری دیگر ارگان های این کشور موفق به حل این بحران و افزایش امید به زندگی شده تا جهان شاهد از دست رفتن هر روزه آمریکایی ها نباشد.