به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات روز سه‌شنبه آمریکا (نیمه‌شب تهران)، پس از این که قانون‌گذاران آمریکا توانستند به توافقی تایید نشده برای جلوگیری از تعطیلی مجدد دولت، دست پیدا کنند و بالا رفتن امیدها برای رسیدن به توافق تجاری در مذاکرات ادامه‌دار چین و آمریکا، هر سه شاخص مهم وال‌استریت جهش کردند.

اظهارات ترامپ در مورد این که او انتظار ندارد تعطیلی دیگری برای دولت اتفاق بیافتد، حال‌وهوای بازارها را بهتر کرد. این درحالی بود که ترامپ نارضایتی خود را از بودجه‌ای که به امنیت مرزی آمریکا-مکزیک اختصاص داده ‌شده، اما دیوار او را شامل نشده بود، اعلام کرد.

روز سه‌شنبه شاخص اس‌اندپی۵۰۰ از میانگین ۲۰۰ روزه خود بالاتر رفت. عبور از این سطح تکنیکال نشان‌دهنده روند صعودی بلندمدت است، که برای اولین بار پس از ۴ دسامبر اتفاق می‌افتد.

حالا این شاخص تنها ۷ درصد با رکورد تاریخی خود که در ۲۰ دسامبر ثبت کرده بود، فاصله دارد.

روز سه‌شنبه مقامات ارشد آمریکا به پایتخت چین وارد شدند تا دور جدید مذاکرات تجاری رده‌بالا بین دو کشور را آغاز کنند. این درحالی است که دو کشور تلاش می‌کنند قبل از ضرب‌العجل ۱ مارس ترامپ، برای افزایش میزان تعرفه‌های چین از ۱۰ به ۲۵ درصد، به توافقی تجاری دست پیدا کنند.

آن‌چه به بازارها آرامش بیشتری داد این بود که ترامپ اعلام کرد امکان این وجود دارد که در صورتی که دو کشور به توافق تجاری نزدیک باشند، این ضرب‌العجل را اندکی به تعویق بیاندازد.

سهام صنعتی حساس به تجارت، با رشد بوئینگ و کاترپیلار، ۱.۵۲ درصد جهش کردند.

سهام آمازون ۲.۲۴ درصد جهش کرد تا بزرگترین سهم را در جهش شاخص اس‌اندپی۵۰۰ و نزدک داشته باشد.

میانگین صنعتی داوجونز ۳۷۹.۶۸ واحد یا ۱.۵۲ درصد جهش کرد تا به ۲۵۴۳۲.۷۹ واحد برسد.

اس‌اندپی۵۰۰ توانست ۳۶.۶۷ واحد یا ۱.۳۵ درصد جهش کند و به سطح ۲۷۴۶.۴۴ واحد برسد.

کامپوزیت نزدک ۱۱۰.۰۴ واحد یا ۱.۵۱ درصد جهش کرد و به ۷۴۱۷.۵۰ واحد رسید.