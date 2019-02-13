تحقیق وتفحص از وزارت خارجه کلید خورد/موضوع؛ دیپلماسی اقتصادی ظریف

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی عملکرد وزارت خارجه در زمینه دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه اظهار داشت: طبق بررسی‌های کمیسیون عمران، بیش از ۳۰ میلیارد دلار ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه از سوی ایران وجود دارد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ کشور همسایه با جمعیت بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفر، بازار خوبی برای خدمات فنی و مهندسی ایران هستند؛ این بازارها باید در اختیار مهندسان ایرانی باشد، اما سهم ما از این بازار بسیار ناچیز است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه حداکثر دو میلیارد دلار سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای منطقه است، افزود: شرکت‌های خصوصی این میزان صادرات را نیز با مشقات فراوان انجام می‌دهند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در بسیاری از کشورهای منطقه، نفوذ سیاسی و نظامی خوبی دارد و هزینه کرده است مانند کشور عراق و سوریه ولی سهم ما در توسعه این کشورها بسیار ناچیز است.

وی از تحقیق و تفحص کمیسیون عمران مجلس از عملکرد وزارت خارجه در صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه خبر داد و گفت: سؤال اینجاست که آیا وظیفه وزارت خارجه تنها رایزنی سیاسی است؟ با توجه به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، باید وزارت خارجه در زمینه رایزنی‌های اقتصادی نیز فعال باشد.

انتقاد از عملکرد ضعیف معاونت اقتصادی وزارت خارجه

رضایی کوچی اظهار داشت: آیا با قرار دادن یک معاون اقتصادی برای وزارت خارجه، مشکل دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه حل خواهد شد؟ معاونت اقتصادی وزارت خارجه هنوز نتوانسته است در راستای فعال کردن دیپلماسی این وزارتخانه، اقدام درخور توجهی انجام دهد و ظرفیت‌های اقتصادی ایران را فعال کند.

وزارت خارجه حمایت سیاسی جدی از بخش خصوصی برای صادرات انجام نمی دهد

وی از تحقیق و تفحص از وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی خبر داد و گفت: در راستای این تحقیق و تفحص دوبار با وزیر امور خارجه و معاونان وی جلسه داشته‌ایم. بخش خصوصی گلایه دارند که وزارت خارجه حمایت سیاسی جدی از این بخش در کشورهای همسایه برای اخذ ویزا، ضمانتنامه و وصول طلب‌هایشان انجام نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه وزارت خارجه باید از بخش خصوصی در کشورهای مختلف دفاع کند، گفت: متأسفانه وزارت خارجه نتوانسته توانایی‌های ما را در کشورهای مختلف فعال کند.

وزارتخارجه اِشراف اطلاعاتی به توان فنی و مهندسی شرکت های خصوصی ندارد

رضایی کوچی گفت: باید تلاش کنیم وزارت خارجه را نسبت به این موضوع حساس کرده و فعال کنیم و اشراف اطلاعاتی در مورد توان فنی و مهندسی شرکت‌های خصوصی به وزارت خارجه بدهیم.

به گفته وی، متأسفانه وزارت خارجه در این خصوص اطلاعاتی ندارد، چرا که باید این فهم را پیدا کرده و در این راستا حرکت کند.

رایزنی‌های وزارت خارجه با کشورهای همسایه در راستای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف است

رضایی کوچی تصریح کرد: رایزنی‌های وزارت خارجه با کشورهای همسایه در راستای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف است. شرکت‌های قوی فنی و مهندسی در حوزه کشاورزی، سدسازی، عمران و نفت در کشور ما وجود دارند اما از فرصت این شرکت‌ها استفاده نمی‌شود. تنها هر از چند گاهی که آقای ظریف به سفری می‌رود، چند شرکت خصوصی را با خود همراه می‌کند و در راستای حمایت از شرکت‌های خصوصی، برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، به همین حد اکتفا می‌شود و این حمایت‌ها به صورت مستمر پیگیری نمی‌شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از ضعف وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی گفت: شرکت‌های فنی و مهندسی در حوزه نفت، توان زیادی به‌خصوص در بخش اکتشاف، حفاری و نگهداری دارند که می‌تواند برای کشورهای همسایه مفید باشد.