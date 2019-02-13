باشگاه استقلال پاسخ سرمربی پرسپولیس را داد/ برانکو تهدید شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زرندی مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال در پاسخ به اظهارات سرمربی تیم پرسپولیس گفت: متاسفانه این برای چندمین بار است که سرمربی تیم پرسپولیس به خود اجازه دخالت در مسایل باشگاه استقلال را می‌دهد.

وی ادامه داد: باشگاه استقلال از مدیران باشگاه پرسپولیس می‌خواهد اصول حرفه ای را به سرمربی خود یادآوری کرده و به ایشان متذکر شوند که حق صحبت در مورد سایر باشگاهها را ندارد.

در ادامه این اظهار نظر آمده است: باشگاه استقلال اعلام می‌کند اگر یک بار دیگر چنین اتفاقی از سوی سرمربی پرسپولیس تکرار شود، از طریق مجاری قانونی فوتبالی آن را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: ضمن این که بر اساس اعلام کارشناسان داوری، در بازی با پیکان هیچ خطای پنالتی صورت نگرفت که از دید داور پنهان مانده باشد. ایشان اگر در مورد داوری اعتراضی دارد، بهتر است نظرات کارشناسان در خصوص دیدار با سپیدرود در جام حذفی را بازبینی کند. ریاست فدراسیون فوتبال هم این مسایل را پیگیری و رصد می‌کند و در زمان لازم عکس العمل نشان خواهد داد.

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مریم ملکی پله ور