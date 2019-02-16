دوره آموزشی و استعداد یابی رشته بیلیارد در شهر یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس کهگیلویه و بویراحمد پیش از ظهر شنبه در رابطه با جزئیات برگزاری این دوره در جمع خبرنگاران، گفت: دوره آموزشی و استعداد یایی با محوریت رشته بیلیارد به مدت دو روز در مرکز استان برگزار شد.

شاپور عنبری با بیان اینکه استعداد یابی و پرورش افراد توانمند از محورهای برگزاری این دوره بود، عنوان داشت: در این دوره آموزشی از ظرفیت محمد علی پردل، بازیکن تیم ملی و مدرس رشته های بیلیاردی فدراسیون با هدف ارتقای آموزشی و سطحی استفاده شد.

وی با بیان اینکه ۲۵ ‌نفر از جامعه هدف در این دوره حضور داشتند، تصریح کرد: جامعه هدف این دوره آموزشی را برگزیدگان مسابقات استعداد یابی استانی تشکیل می دادند.

عنبری با اشاره به تقدیر از حضور افراد شرکت کننده در دوره با اهدای جوایز، ابراز داشت: همچنین در حاشیه این دوره از نفرات برتر مسابقات دهه فجر تجلیل به عمل آمد.

همچنین مدرس فدراسیون بیلیارد و عضو تیم ملی در حاشیه این دوره آموزشی گفت: تحقق آموزش ها و برنامه ریزی اصولی در سنین پایه آینده بیلیاردی استان را تضمین می کند.

محمد علی پردل افزود: استعداد های خوب و فراتر از انتظاری در این دوره آموزشی وجود داشت و امید است با تحقق آموزش های پایه شاهد بروز و شکوفایی هرچه بهتر پتانسیل ها باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره آموزشی به مدت دو روز در آکادمی بیلیارد قهرمانی شهر یاسوج برگزار شد.