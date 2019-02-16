امیدوارم در ورزشگاه آزادی بازی کنیم/انگیزه پرسپولیس کمرنگ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی با تاکید بر اینکه بحث تیم فوتبال امید و حضورش در مسابقات انتخابی المپیک یک بحث ملی است، گفت: اکثر تیم ها در جام ملت های آسیا حدود چهار بازیکن امید را همراه داشتند و بازی می کردند. به عنوان مثال چهار بازیکن امید عراق در ترکیب بزرگسالان این تیم بازی می کردند.

وی ادامه داد: ما بازیکنان بزرگی داریم. کرانچار دارد زحمت می کشد. فدراسیون برنامه ها را اجرا کرده است و درخواست برگزاری دو بازی تدارکاتی در تهران را داشته ایم. امیدواریم از روز یازدهم (اسفند) بازیکنان در اختیارمان باشند.

مدیر تیم فوتبال امید که با رادیو تهران گفتگو می کرد، درباره اینکه آیا سازمان لیگ برای در اختیار دادن بازیکنان تضمین داده است؟ تصریح کرد: خیر، تضمینی ندادند. یکی از راه ها این است که خودمان با مربیان تیم ها در ارتباط هستیم و تعامل وجود دارد. نمی خواهیم باشگاه ها آسیب ببینند. ناچاریم و دیگر وقتی نداریم. فقط ۲۰ روز وقت داریم تا بازیکنان در اختیارمان باشند. باید از نظر بدنی و روحی و ذهنی آنها را آماده کنیم. یک مقدار کارمان سخت است.

استیلی با بیان اینکه نگران شرایط تیم امید است، افزود: الان (صبح امروز شنبه) جلسه ای با آقای تاج دارم تا ببینیم چه می شود. قرارمان بر این است که بازیکنان را به تیم امید بدهند.

وی تصریح کرد: خیلی از باشگاه ها با ما همکاری می کنند. مشکلات باشگاه ها را درک می کنیم. خواسته ما این است که اگر باشگاه ها به بازیکنان امید بازی نمی دهند حداقل به عنوان حریف تمرینی از آنها در تمرینات استفاده کنند. اینکه بازیکنان در جریان مسابقه نیستند کارمان را سخت می کند.

مدیر تیم فوتبال امید از زمین برگزاری بازی های تیم امید به عنوان یک دغدغه دیگر یاد کرد و گفت: می خواستیم بازی ها را در یکی از شهرها از جمله شیراز، تبریز با مشهد برگزار کنیم که امکانپذیر نبود. اگر بتوانیم بازی هایمان را به آزادی ببریم خیلی خوب می شود. اگر کیفیت زمین خوب نباشد به مشکل می خوریم. ما زمین پاس را معرفی کردیم که الان زیر کشت است. همینطور زمین شهر قدس را هم معرفی کرده ایم. اگر شرایط این دو ورزشگاه خوب نباشد در استادیوم آزادی بازی می کنیم.

سرمربی پیشین پرسپولیس در خصوص شرایط این تیم هم تاکید کرد: هماهنگی بازیکنان جدید با پرسپولیس زمان می برد. قبلا در پرسپولیس ۱۴ بازیکن بودند که توقعی از آنها نبود و برای همین با انگیزه و با قدرت بازی می کردند. یک انگیزه هم دعوت شدن به تیم ملی بود که الان این کمرنگ شده است. کار کادر فنی سخت است تا انگیزه بازیکنان را بیشتر کند. با اینکه پرسپولیس الان در صدر است اما در دو بازی گذشته توقعی که همه داشتند برآورده نشده است. پرسپولیس در نتیجه گیری خوب بوده ولی در نحوه بازی ترابی، رفیعی و شیری به زمان نیاز دارند.