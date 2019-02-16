به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مشکینی در سخنانی اظهار داشت: ۳۵ حلقه چاه ذغال در منطقه‌ای در بیابان‌های اطراف شهر قم، پس از شناسایی و اعلام به صاحبان چاهها برای جمع آوری وسایل و تجهیزات خود، با دستور مقام قضایی و با حضور نیروی انتظامی تخریب شدند.

وی با بیان اینکه چاه‌های ذغال و کوره‌های سرب که به صورت مخفیانه فعالیت می‌کنند، بلافاصله پس از شناسایی و صدور اخطاریه‌های لازم، تخریب و یا پلمب می‌شوند، خاطرنشان کرد: این اداره کل در راستای تأمین امنیت روانی و سلامت عمومی جامعه، با واحدهای آلاینده زیست محیطی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم در پایان با اشاره به تصویب دستورالعمل‌های اجرایی قانون هوای پاک، تصریح کرد: اجرای قوانین و ضوابط زیست محیطی در استان قم با جدیت در حال پیگیری بوده و واحدهای صنعتی باید برای بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و کاهش آلودگی تلاش مضاعفی داشته باشند.