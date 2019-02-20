به گزارش خبرنگار مهر، پویا سرایی نوازنده سنتور و مدرس موسیقی به همراه تعدادی دیگر از هنرمندان آثار شرکت‌کننده در اولین جشنواره سنتورنوازی استاد فرامرز پایور را داوری می‌کند. نخستین جشنواره سنتورنوازی با نام و یاد استاد فرامرز پایور نوازنده فقید موسیقی ایرانی روز جمعه سوم اسفند آغاز می‌شود.

این جشنواره به همت انجمن موسیقی و با حمایت اداره آب و برق خوزستان و ارگاه سنتورسازی حمیدموسوی به مدت یک روز در سه گروه سنی در تالار آمفی تئاتر سازمان آب و برق به شکل سراسری آغاز به کار خواهد کرد.

در این جشنواره محمود مشهودی دبیر اجرایی،اشکان کوثری از مدرسان و سنتورنوازان به نام اهواز دبیرهنری و سجاد کوراوند دبیر اجرایی جشنواره و پویا سرایی به عنوان اعضای هیات داوران حضور دارند. این در حالی است که در اختتامیه جشنواره سنتورنوازان، لوح تقدیر و هدایایی به نفرات برگزیده در هر گروه سنی تعلق خواهد گرفت.

پویا سرایی از جمله هنرمندان فعال عرصه موسیقی است که طی ماه های گذشته فعالیت های متعددی را در عرصه موسیقی انجام داده است که از آن جمله می توان به تولید و انتشار آلبوم «آن – Moment» توسط کمپانی «ایسترن-وسترن ریکوردز» به‌صورت جهانی اشاره کرد. آلبوم «آن» متشکل از آثار بداهه نوازی و قطعات متعددی است که به هنرمندی پویا سرایی تدوین و نواخته شده و روی عموم پلتفرم‌های استاندارد انتشار موسیقی قرار گرفته است.

کمپانی «ایسترن-وسترن ریکوردز» عضو رسمی اتحادیه تولید و نشر موسیقی است که تا کنون آثار شاخصی از هنرمندان خارجی و به تازگی اثر «غمنومه فریدون» اثر استاد حسین علیزاده را در سراسر جهان منتشر کرده است و به گفته دست‌اندرکاران تولید آلبوم، این نخستین بار است که یک اثر با محتوای سنتورنوازی با رعایت استانداردهای تولیدِ موسیقی، توسط یک کمپانی در خارج از ایران به‌صورت آنلاین و جهانی انتشار پیدا می‌کند.