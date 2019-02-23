به گزارش خبرنگار مهر، کیهان نوازنده جهانی موسیقی کشورمان فروردین ماه سال ۹۸ تازه ترین کنسرت خود را با اجرای آلبوم بیکلام «شهر خاموش» در تالار وحدت روی صحنه میبرد. این در حالی است که وی در این کنسرت تصمیم دارد از گروه نوازندگان ایرانی که اسامی تعدادی از آنها مشخص شده استفاده کند.
پدرام فریوسفی نوازنده ویولن، نیلوفر محبی نوازنده ویولن، میثم مروستی نوازنده آلتو، آتنا اشتیاقی نوازنده ویولنسل ازجمله نوازندگانی هستند که در قابل کوارتت زهی «مینیاتور» در کنسرت سال آینده کیهان کلهر وی را همراهی میکنند. این در حالی است که نوازندگان کنترباس و سازهای کوبهای این کنسرت هنوز مشخص نشده اند.
«شهرخاموش» یکی از مشهورترین آلبومهای بیکلام کیهان کلهر است که سال ۱۳۸۷ با همراهی بروکلین رایدر رهبر یک کوارتت زهی از کشور آمریکا در سبک موسیقی کلاسیک و خاورمیانهای در قالبی بینالمللی منتشر شد. این آلبوم از چهار قطعه تشکیل شده که قطعه ۳۰ دقیقه ای «شهرخاموش» هسته اصلی اثر را تشکیل میدهد. این آلبوم پس از انتشار با استقبال خوبی از سوی منتقدان مطرح موسیقی مواجه و پس از آن نیز به عنوان یکی از آثار برتر نشریات و رسانه های معتبر موسیقی در جهان معرفی شد. این در حالی است که آلبوم یاد شده تاکنون در بسیاری از شهرهای اروپایی و آمریکایی به اجرا درآمده است.
سبک اصلی این آلبوم موسیقی کلاسیک بین المللی است که در کنار آن از موسیقی ایرانی، موسیقی خاورمیانه، موسیقی کردی، موسیقی خراسانی استفاده شده است. یکی از نکات قابل توجه دیگر اثر هم قطعه نخست آلبوم است که به یاد قربانیان شهر حلبچه تولید شده است.
کیهان کلهر پیش از این درباره آلبوم «شهر خاموش» توضیح داده بود: «قطعهٔ اصلی اثر «شهر خاموش» در سال ۲۰۰۴، به سفارش دانشگاه هاروارد برای ترکیب کوارتت زهی نوشته و اجرا شد و بعد از نظر سازبندی و شکل اجرا بازبینی شد که ساز کنتر باس و سازهای کوبهای به آن اضافه شده است. این قطعهٔ برای اولین بار در کارنگی هال نیویورک به وسیله همین نوازندگان اجرا شد و بعدها در کنسرتهای دیگر. هدف ابتدایی در بوجود آمدن شهر خاموش ترکیب موسیقی بداهه و موسیقی از پیشنوشتهشده در یک قطعهٔ موسیقی بود که تمام اعضای گروه بر اساس چهار چوبهای مشخصشده در آن شرکت میکنند و در شکلگیری و صدا دهندگی نهایی به یک اندازه مؤثرند. شیوهٔ نوشتار در سه قسمت اول، غیرمتعارف و نشانهای است. در این شیوه هم نوازنده برداشت خود از نشانهها را اجرا میکند و تنها فرمها جهت کلی اجرا مشخص و توضیح داده شدهاست ولی عواملی چون سرعت ریتم و انتخاب ترکیبها، دامنهٔ صوتی و زمان کشش یا سکوتها در هنگام اجراء بر عهدهٔ نوازندگان است و طبیعتاً در هر اجرای متفاوت. قسمت دوم که در پی تکنوازی کمانچه بر اساس تمهای کردی میآید، به روش معمول آهنگسازی و به شیوهٔ رایج نت نویسی شدهاست.»
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