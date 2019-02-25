آلبوم «رهگذری نامنتظر» منتشر شد/ حضور در فضاهای صوتیِ متفاوت

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «رهگذری نامنتظر» شامل دونوازی کلارینتِ سیامک جهانگیری و پیانوی فرزاد فضلی از سوی مؤسسه ماهور منتشر شد.
در توضیح این آلبوم آمده است: اگر بداههنوازی را حداقل شامل اصولِ از پیشتعیینشدهای چون مایه، تُنالیته، تِم، موتیف، زمان، ریتم و غیره بدانیم که در مواجهه لحظهایِ نوازنده منبع الهام و خلق یک اثر میشود؛ «رهگذری نامنتظر» تابع این اصول هست و نیست، چرا که در این اثر، هر دو نوازنده با نگاه و تجربهای مشترک در فضاهای صوتیِ متفاوت، خود را در متنی دیگر قرار دادهاند و صدا در لحظه بهصورت کاملاً بداهه، یعنی بدون هیچ پیششرطی مشخص، سعی در گفتگو و ایجاد بافت، فرم، رنگ و هارمونی خاصِ خود دارد، چنانکه هر لحظه تنها در پاسخ به لحظه قبل پیش میرود.
اگرچه این گفتگو گاه تصویری از موسیقی ایران یا موسیقی کلاسیک غربی را در روندی سنتگونه پیشرو قرار میدهد، در نهایت بدون دلبستگی و ماندن در این فضا، فارغ از هرگونه قالبی در گسترهای دیگر بسط داده و رها میشود.
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