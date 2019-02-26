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۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

پنج میلیارد تومان برای نیم فصل؛

رقم سرسام‌آور جذب بازیکن استقلال/ ماندن «پاتوسی» چقدر آب می‌خورد؟

رقم سرسام‌آور جذب بازیکن استقلال/ ماندن «پاتوسی» چقدر آب می‌خورد؟

باشگاه استقلال که پیش از این عملکرد پرنوسانی در جذب بازیکنان خارجی داشت، برای حفظ «آیاندا پاتوسی» که نمایش خوبی داشته است باید مبلغ شگفت‌انگیزی را پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاره این روزهای تیم فوتبال استقلال آیاندا پاتوسی هافبک آفریقایی است که در نقل و انتقالات زمستانی از تیم «کیپ تاون سیتی» آفریقای جنوبی به جمع آبی پوشان تهران پیوست.

پاتوسی با قرارداد قرضی و ۶ ماهه از تیم آفریقایی راهی استقلال شد و درخشش او در دو بازی با دو گل و دو پاس گل، باعث شده است تا هواداران این باشگاه از همین حالا خواهان تمدید قراردادش شوند.

تجربه حضور مامه تیام مهاجم سنگالی در استقلال و نحوه جدایی او آنقدر تلخ بود که هواداران استقلال هنوز آن را فراموش نکرده‌اند. تیام در حالی با قرارداد کوتاه مدت به استقلال آمد که در همان مدت کوتاه عملکرد خیره کننده ای داشت اما بعد از چند ماه و با اتمام قراردادش، استقلال را به مقصد عجمان امارات ترک کرد.

نگرانی هواداران و شاید مسئولان باشگاه استقلال درباره پاتوسی همین مسئله است چرا که ممکن است این بازیکن هم با ادامه این روند در پایان فصل از جمع آبی پوشان جدا شود؛ هرچند که در قراردادش قید شده در صورت توافق طرفین، پاتوسی فصل آینده هم در استقلال بازی می کند.

این در شرایطی است که جذب ۶ ماهه پاتوسی هزینه سنگینی برای باشگاه استقلال در پی داشته است و برای حفظ او در سال آینده باید رقم سنگین و قابل توجهی پرداخت شود.

سایت «کیک‌آف» آفریقای جنوبی در گزارشی درباره مبلغ انتقال پاتوسی به استقلال نوشت: «توافق باشگاه کیپ تاون با استقلال برای انتقال قرضی پاتوسی تا پایان این فصل مبلغ ۵ میلیون رند (واحد پول آفریقای جنوبی - حدود ۳۶۰ هزار دلار) بوده است. در صورتی که پاتوسی سال آینده هم در استقلال بماند، این باشگاه ایرانی باید مبلغ ۱۰ میلیون رند (حدود ۷۲۱ هزار دلار) علاوه بر مبلغ این فصل، بپردازد.»

با احتساب دلار ۱۴ هزار تومانی، خرید این بازیکن آفریقایی حدود ۵ میلیارد تومان برای استقلال آب خورده است و اگر این بازیکن سال آینده برای ماندن در استقلال به توافق برسد، این باشگاه مجبور است در مجموع برای پاتوسی بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه کند؛ البته در صورتی که قیمت دلار بالاتر نرود!

کد مطلب 4552792

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    نظرات

    • اس اس IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
      5 1
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      پرسپولیسی! بودیمیر چقدر آب خورده؟
    • علی ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      آقای مرتضی احمدی قشنک مشخصه داری برای استقلال حاشیه درست می کنی قطعا شما از پیشرفت استقلال و درخشش بازیکنان این تیم بشدت ناراحتی

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