دیدار بشار اسد با رهبر انقلاب نشان دهنده پیروزی جمهوری اسلامی است

مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سفر روز گذشته بشار اسد به تهران گفت: باید پذیرفت ایران در پناه حمایت معنادار خود از بشار اسد توانسته است به هدف سیاسی خود نایل آید و شخص بشار اسد را در پناه حمایت خود در دمشق حفظ کند و به پیروزی نسبی و قابل قبول ایران در سوریه برای نمایش کارآمدی و کاربردی محور مقاومت در برابر کشورهای فرامنطقه‌ای در دورن منطقه دست پیدا کند. این پیروزی کمی برای جمهوری اسلامی قلمداد نمی شود.

وی با بیان اینکه این سفر بیشتر وجه برونی و رسانه ای داشته و مهم خروجی‌ها و پیامدهای آن است، گفت: بازتاب این سفر را باید در ماه های آینده ارزیابی کرد. دیدارهای بشار اسد در این بافت موقعیتی، می تواند نوعی هماوردی با دیدار «ترامپ» و «اون» در ویتنام برداشت شود و از طرفی زمینه ساز فضای رسانه‌ای بیشتر در جهان عرب و در میان کشورهای غربی برای ترامپ و تیم ضدایرانی وی در جهت اجماع بیشتر علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه دیدار رئیس جمهور سوریه با رهبر انقلاب نشان دهنده جشن پیروزی برای جمهوری اسلامی است، گفت: البته از طرف دیگر، بهره برداری آمریکا از این دیدار در فضای رسانه ای برای محدود سازی ایران و محاصره تهران نیز باید مورد توجه قرار گیرد. باید به تبدیل تهدیدهای موجود به فرصت هم توجه داشت.