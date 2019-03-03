به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی بعد از پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون ووشو که با ابقای مهدی علی نژاد همراه بود، گفت: این بار دو نفر برای ووشو ثبت نام کرده بودند. مسیری که ووشو در ۱۲ سال طی کرده بود، موفق بود. جامعه ووشو با همدلی قهرمان جهان شده است. در چند سال گذشته موفقیتهای بسیار خوبی را در میادین جهانی ووشو داشتهایم. آقای علی نژاد هم تمایل نداشت که مسیر را ادامه بدهد ولی دوستان مختلفی از جمله خودم با وی صحبت کردم. چون ووشو نتایج خوبی گرفته است و حفظ این نتایج سخت است.
وی تصریح کرد: مجمع به استمرار این موفقیت و ادامه این روند رأی داد و علی نژاد رکوردی را با انتخاب شدن بعد از چهار انتخابات زد. این بیانگر مسیر درست ووشو است.
معاون وزیر ورزش درباره افتخارآفرینیهای زیاد ووشو و عدم توجه وزارت ورزش به این رشته، تاکید کرد: اگر دقت کنید میبینید تنها رشته رزمی ما که در آزادی آکادمی دارد، رشته ووشو است. کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در این چند سال همواره کنار فدراسیون ووشو بودهاند و از برنامههای این رشته حمایت کردهاند. البته آقای علی نژاد هم پیگیر کار بودهاند و تلاش کردند منابع مختلف را جذب کنند ولی الحق و الانصاف باید بگویم بدون حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت، شاید بخشی از این موفقیت هم به دست نمیآمد.
داورزنی با ابراز امیدواری از اینکه ووشو در آینده المپیکی هم بشود، خاطرنشان کرد: البته چیزی از ارزشهای این رشته و مقامهایی که به دست آمده، کم نمیشود. کاراته تازه میخواهد در المپیک شرکت کند. ووشو رشتهای صد درصد چینی است و تاریخ چند هزارساله در چین دارد، اما همه در ایران از این رشته حمایت کردند. مطمئناً این مسیر ادامه دار خواهد بود. تلاش میکنیم ووشو برای اهداف پیش رو تا چهار سال آینده مشکلی نداشته باشد.
معاون وزیر ورزش با بیان اینکه از لحاظ اقتصادی باید منابع خودمان را در تمام رشتهها بهتر مدیریت کنیم، ادامه داد: در این بعد هم علی نژاد عملکرد فوق العاده ای داشته است. به رشتههای موفق بیشتر کمک میکنیم تا مسیرشان را ادامه بدهند. وظیفه خودمان میدانیم از برنامههای فدراسیون ووشو صد درصد حمایت کنیم.
وی در ادامه صحبتهای خود و در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با رد صلاحیت یکی از کاندیدای انتخابات فدراسیون جودو و تأیید مجدد وی مطرح شد، گفت: اگر آئین نامه را به دقت مطالعه کنید میبینید یک بند هست که در آن مشاغل و مناسبی که افراد داشتند، دیده نشده است. این در کمیته بررسی میشود و تطبیق داده میشود. برای ما مهم است که فرد یک حدی از مدیریت را داشته باشد. فرایند بررسی تعیین شده است. در یک قسمت میگوید چه سوابق تحصیلی و اجرایی باشد. یک وقت فردی هست که به جای چهارسال، سه سال سابقه دارد ولی یک جای دیگر طرف هفت، هشت سال در کنفدراسیون مربوطه در آسیا مسئولیت داشته است.
داورزنی در این رابطه ادامه داد: کسی که حکم را برای آن فرد صادر کرده برای ما معتبر است. در بررسی اولیه مدارک ارائه نشده بود. وقتی ایشان رد شد، مدارکش را ارائه داد. کمیته تطبیق بررسی کرد که آیا توان مدیریتی دارد یا خیر. باتوجه به سوابق کاری و وضعیتش در کوراش آسیا و فدراسیون آسیا تأیید شد. اگر اعتراضی هست باید به کمیته مربوطه شود.
وی درباره نامه نگاری برای حضور ناظر جهانی در انتخابات جودو گفت: از فدراسیون جودو کسی برای آمدن ناظر جهانی نامه نزده بود و هیچکس هم در انتخابات حاضر نمیشود. من هنوز ایمیلی را ندیدهام که از فدراسیون جودو رفته باشد. بعید می دانم کسی از ایران ایمیل زده باشد برای مجمع ناظر جهانی بفرستید. اگر ایمیل رسمی برود، باید امضای دبیر یا رئیس فدراسیون را داشته باشد که از ایران چنین نبوده است. شاید افرادی باواسطه یا بی واسطه درخواستی را داشتهاند.
استعفای امیررضا خادم از معاونت حقوقی وزارت ورزش پرسش دیگر خبرنگار مهر بود که داورزنی در پاسخ به آن گفت: خادم به وزارت صنعت رفت. مباحثی که در چند وقت اخیر راجع به تلاش ایشان برای فدراسیون کشتی مطرح شده بود، درست نبود. چند وقتی بود این بحث حضورش در وزارت صمت بود.
وی همچنین درباره وضعیت تیم ملی هندبال و فدراسیون تصریح کرد: دبیر و سرپرست فدراسیون در حال اجرای برنامهها هستند. دلیل اینکه اعلام کردیم انتخابات هندبال بیستم باشد همین است که برنامهها روالش را طی کند.
معاون وزیر ورزش در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه کنار مجموعه ووشو برای چند فدراسیون هم پیش بینی شده تا شرکت توسعه زمین در اختیارشان بگذارند تا مثل ووشو آکادمی خود را تأسیس کنند، افزود: بعضی رشتههای رزمی نیاز دارند که آکادمی داشته باشند. پیش بینی کردهایم کنار آکادمی ووشو چند فدراسیون دیگر هم آکادمی بزنند.
داورزنی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تغییر موضع وزارت ورزش در قبال کاندیدا شدن برخی افراد برای انتخابات فدراسیونهایی که سرپرستی آن را بر عهده دارند، گفت: بعضی دوستان که میخواستیم سرپرست بگذاریم از ابتدا شرط کردیم این سرپرستی فقط برای برگزاری انتخابات است و آنها هم اعلام کردند نمیخواهیم در انتخابات شرکت کنند. چند فدراسیون مثل کشتی و والیبال هم وزارت این تعهد را نگرفت. از لحاظ اساسنامه منعی ندارد. ما شرایط را میسنجیم. یکسری رشتهها مثل کشتی و والیبال جوری است که الان دارند برنامهها را دنبال میکنند و باید چندین مسابقه مهم را انجام بدهند. برای همین نمیخواهیم سریع مجمع را برگزار کنند چون نیاز به ثبات داریم. تا ۶ ماه فرصت داریم. الان هم معلوم نیست داوری یا بنی تمیم برای فدراسیون کشتی و والیبال ثبت نام کنند یا خیر ولی وزارت ورزش تغییر موضع نداده است.
معاون توسعه ورزش قهرمانی با بیان اینکه یکی از تعاملی ترین دوران ورزش کشور الان در حال رخ دادن است، تصریح کرد: در این موضوع شک نکنید. هم آقای صالحی امیری و هم آقای سلطانی فر و دیگر دوستان و معاونان تعامل خوبی دارند. اینکه علی نژاد اجازه نداد کار به سرپرستی بکشد و انتخابات سریع برگزار شد به خاطر ثباتی است که نیاز بود باشد. علی نژاد نمیخواست لطمهای به ووشو بخورد. شاید یک یا دو سال دیگر هیأت اجرایی تصمیم دیگری بگیرد ولی الان نمیخواستیم حتی یک روز به ووشو لطمه بخورد.
وی همچنین در مورد انتخابات فدراسیون کاراته و اینکه گفته میشود دو نفر ازکاندیداهای این فدراسیون منتسب وزارت ورزش هستند، گفت: دارم از شما می شنوم. چند نفر برای فدراسیون کاراته ثبت نام کرده اند. تعدادی از افرادی که هستند کارمند وزارت ورزش و یا شرکتهای وابسته به وزارت هستند و اجازه ثبت نام دارند ولی اینکه کاندیدای وزارت باشند، حرف غلطی است. شما دیدهاید که مجمع مقام تعیین کننده است. بعید می دانم. به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد.
خبرنگار مهر از محمدرضا داورزنی درباره شائبه حضورش در فدراسیون فوتبال سوال کرد. معاون وزیر ورزش با خنده به این سوال واکنش نشان داد و گفت: این جوک جدیدی بود! نه به والیبال بر میگردم نه قرار است به فوتبال بروم. مشکلی هم با فدراسیون فوتبال نداریم.
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