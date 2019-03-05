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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

پیکر ۲ شهید گمنام در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد تدفین می شود

پیکر ۲ شهید گمنام در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد تدفین می شود

پیکر مطهر دو شهید گمنام در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد تشییع و تدفین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشجویی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس با عنوان «شهید_گمنام_سلام» در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام ماندگاری و مداحی امیرعباسی، ابوذر بیو کافی و موسی رضایی همراه خواهد بود.

مراسم تشییع شهدای گمنام در دانشگاه آزاد تهران جنوب ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۵ اسفندماه از مسجد علی بن الحسین واقع در پل چهارم بلوار ابوذر، خیابان ده حقی آغاز و به سمت دانشگاه آزاد تهران جنوب ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4559625
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