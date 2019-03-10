تا مرحله حذف رانت و انحصار در قراردادهای شهرداری فاصله است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میرلوحی در تذکر پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر تهران درباره دلایل تأخیر در عقد قراردادها به شهردار تهران تذکر داد و گفت: پیش از این در مورد حذف رانت و ایجاد فضای رقابتی در قراردادها به شهردار تهران تذکر داده بودم که وی نیز پاسخی به بنده داد که این پاسخ کافی نبود از این رو مجدداً به او تذکر می‌دهم که به این موضوع توجه کند.

وی ادامه داد: از شهردار تهران می‌خواهم در مورد تسریع در انعقاد قراردادهای پسماند اقدام کند زیرا تأخیر در عقد قراردادها موجب می‌شود که از منافع عمومی بهتر محافظت شود. همچنین فرایند قیمت گذاری، تعیین صلاحیت پیمانکاران و تقسیم کار بین ستاد و مناطق نیازمند بازنگری است و در سال ۹۷ نیز مشابه ۹۶ تا نیمه سال عقد قراردادها به تعویق افتاد که ماحصل این از دست رفتن میلیاردها تومان منابع قابل تحصیل بود.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به سازوکار تعیین صلاحیت پیمانکاران نقد جدی وارد است و تا مرحله حذف، رانت و انحصار و تحقق فضای رقابتی فاصله قابل توجهی وجود دارد. همچنین سازوکار تعیین صلاحیت طرف‌های شهرداری در حوزه آسفالت، تبلیغات و طرح‌های عمرانی و غیره نیز برای وصول نیازمند بازنگری است و در این راه انتظار داریم انحصار حذف و رقابت ایجاد شود.