افزایش امضاهای طومار ایرانیان مقیم کانادا علیه «خاوری» و «آل آقا»

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره ایرانیان کانادا با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد که تعداد امضاهای طومار علیه خاوری و آل آقا به بیش از هفت هزار امضا رسیده است.

این طومار از دولت کانادا درخواست می‌کند پرونده مرجان آل آقا و خاوری را بررسی کنند و اجازه ندهند متهمین و مجرمین فساد اقتصادی به کانادا فرار و در این کشور سرمایه گذاری کنند.

اعضای کنگره ایرانیان کانادا در نامه‌ای خطاب به سه وزیر دولت اتاوا از آنها خواسته‌اند که دولت کانادا تا دیر نشده با محمودرضا خاوری و مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا برخورد قانونی داشته باشد.

کنگره ایرانیان مقیم کانادا به عنوان یک نهاد مدنی طومار آنلاینی راه انداخته و از شهروندان خواسته است امضای خود را پای نامه بگذارند. سقف امضاها ۸ هزار نفر تعیین شده و تا حالا بیش از هفت هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

محمود رضا خاوری و مرجان شیخ‌الاسلامی هر دو از جمله افرادی هستند که از یکسو نام آنها در پرونده فساد مالی در ایران باز است و در عین حال در کشور کانادا مشغول سرمایه‌گذاری هستند.

کنگره ایرانیان کانادا در متن نامه‌ای که خطاب به دولت و سه وزیر کابینه کنونی کانادا نوشته از آنها خواسته تا هرچه سریع‌تر تحقیقات در مورد پرونده خاوری و شیخ‌الاسلامی را آغاز کرده و با قدرت از قوانین ضد پولشویی برای رسیدگی به این پرونده استفاده کنند.

آنها در این نامه تاکید کرده‌اند: «دولت و سازمان‌های اجرای قانون کانادا نباید اجازه دهند تا این کشور بهشت و پناهگاهی برای پول فاسد شود. این مساله به ایران محدود نمی‌شود و دولت باید به سرعت نسبت به آن واکنش نشان دهد».

وزارت دادگستری کانادا، وزارت امنیت عمومی و وزارت درآمد ملی در این نامه مورد خطاب ایرانیان مقیم کانادا قرار گرفته اند.‌

در متن نامه به دولت و سه وزیر کانادایی همچنین آمده «ما ایرانیان ساکن کانادا و به طور ویژه کنگره ایرانیان کانادا بارها نسبت به مورد خاوری مواردی را به دولت پیشین و کنونی متذکر شده ایم. با این حال جامعه ایرانیان مقیم کانادا تا به امروز پاسخ مشخصی از این مساله نگرفته و دولت نیز هیچ گام مشخصی در این زمینه برنداشته است».

در ادامه این نامه تاکید شده است: «در مورد اخیر نیز بنا بر گزارش‌ها مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا که در پرونده فساد ۱۰ میلیارد دلاری در ایران متهم شده، به کانادا آمده و مشغول سرمایه گذاری و کسب و کار شده است».

کنگره ایرانیان کانادا همچنین دولت این کشور را مورد خطاب قرار داده و به مشکلات پیش روی ایرانیان در صف مهاجرت به ویژه در امور بانکی و مشکلات دانشجویان ایرانی در کانادا از جمله بسته شدن حساب‌های بانکی آنها اشاره کرده است.