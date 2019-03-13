استفاده غیرقانونی از پساب تصفیه نشده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید حسن رضوی، با اشاره به اینکه استفاده غیر قانونی از پساب تصفیه نشده در اکثر کلانشهرها در حال انجام است، گفت: در حال حاضر ۴۰۰ میلیون متر مکعب پساب تصفیه نشده در زمین‌های کشاورزی جنوب تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای تصفیه ۲۸۰ میلیون مترمکعب آن برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد آب تصفیه شده از فاضلاب بخش مسکونی در اختیار کشاورزان تهران قرار می‌گیرد، ادامه داد: با توجه به انبوه جمعیت کلان شهر تهران، اگر همه آب موجود در مخازن سدهای تهران به بخش شرب اختصاص یابد فقط ۷۰ درصد نیاز تهران برآورده و ۳۰ درصد مابقی از آب‌های زیر زمینی تأمین می‌شود، سیاست وزارت نیرو بر جایگزینی پساب تصفیه شده به جای آب سدها است.

رضوی با اشاره به طرح احداث تصفیه خانه جنوب تهران ادامه داد: مطالعات این طرح انجام شده و با توجه به اینکه سیاست وزارت نیرو واگذاری اجرای آن توسط بخش خصوصی است هم اکنون در انتظار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری هستیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران با اشاره به استقبال بخش خصوصی از حضور در این طرح گفت: ۳۰ میلیون مترمکعب از آب قابل تصفیه در این پروژه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.