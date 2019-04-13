«داور نظری اردبیلی» شهردار منتخب یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امشب شورای شهر یزد، رقابت میان داور نظری اردبیلی و ابوالقاسم محیالدینی بود که داور نظری اردبیلی با شش رأی شهردار منتخب شد.
وی، قائم مقامی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.
داور نظری اردبیلی فارغ تحصیل مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران در گرایش برنامهریزی استراتژیک است.
حکم شورای شهر یزد فردا به وزارت کشور ارسال میشود تا شهردار منتخب شورای شهر یزد به تأیید وزارت کشور برسد.
شهرداری یزد از نیمه دوم سال ۹۷ با سرپرستی اداره شده و دو گزینه شورای شهر یزد در این مدت توسط وزارت کشور مورد تأیید قرار نگرفت.
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