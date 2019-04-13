  1. استانها
  2. یزد
۲۴ فروردین ۱۳۹۸، ۲۰:۴۷

با ۶ رای از ۱۱ رای اعضای شورای شهر؛

«داور نظری اردبیلی» شهردار منتخب یزد شد

«داور نظری اردبیلی» شهردار منتخب یزد شد

یزد ـ جلسه علنی شورای شهر یزد امشب به انتخاب شهردار اختصاص یافت و از مجموع ۱۱ عضو شورای شهر، شش نفر به داور نظری اردبیلی رای دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امشب شورای شهر یزد، رقابت میان داور نظری اردبیلی و ابوالقاسم محی‌الدینی بود که داور نظری اردبیلی با شش رأی شهردار منتخب شد.

وی، قائم مقامی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.

داور نظری اردبیلی فارغ تحصیل مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه تهران در گرایش برنامه‌ریزی استراتژیک است.

حکم شورای شهر یزد فردا به وزارت کشور ارسال می‌شود تا شهردار منتخب شورای شهر یزد به تأیید وزارت کشور برسد.

شهرداری یزد از نیمه دوم سال ۹۷ با سرپرستی اداره شده و دو گزینه شورای شهر یزد در این مدت توسط وزارت کشور مورد تأیید قرار نگرفت.

کد مطلب 4589798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه