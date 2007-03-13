مجموعه 14 جلدی " نگران پروانه ها " رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون ، این مجموعه توسط انتشارات کانون منتشر شده و پس از رونمایی و معرفی آن به بازار کتاب کودک و نوجوان ایران عرضه خواهد شد .

نگران پروانه ها داستان هایی با موضوع ولادت ، بعثت ، هجرت ، معراج و رحلت رسول خدا و همچنین کتاب شناسی ، گزیده سخنان و آداب رفتاری ایشان را شامل می شود .

نگارش این مجموعه کتاب را شماری از نویسندگان صاحب نام عرصه کتاب و نوجوان کشور مانند محسن هجری ، سوسن طاقدیس ، فریبا کلهر ، افسانه شعبان نژاد ، بابک نیک طلب ، حسین سید ، محمود پوروهاب و مجید ملامحمدی بر عهده داشته اند و تصویر گرانی مانند هدا حدادی ، محمد علی بنی اسدی ، علی هاشمی شهرکی ، مه کامه شعبانی ، لیلی درخشانی ، عطیه مرکزی و مجتبی طباطبایی از جمله هنرمندانی به شمار می روند که با نقاشی های خود این کتاب ها را آراسته اند .

مراسم رونمایی مجموعه " نگران پروانه ها " که به مناسبت نام گذاری سال 85 به نام مقدس پیامبر اعظم (ص) منتشر شده است ، ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 23 اسفند در مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار می شود .

در این آئین که شماری از نویسندگان و هنرمندان عرصه هنر و ادبیات کودک حضور دارند ، محسن چینی فروشان مدیرعامل و شمس الدین رحمانی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این مجموعه را معرفی خواهند کرد .

کانون در سال 1385 شش عنوان کتاب دیگر با موضوع معرفی مقام پیامبر(ص) منتشر کرده است .