سید محمود زرنگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی در مواقع ضروری به خصوص در زمان حوادث تعداد تلفن های همگانی با سیستم CGM در ایام نوروز تقریبا دو برابر می شود.

وی افزود : این تعداد در جاده هایی نظیر جاده کرج - چالوس، اشتهارد، اتوبان ها و جاده های فرعی که هنوز در برخی نقاط استفاده از تلفن همراه میسر نیست افزایش بیشتری خواهد داشت.

زرنگ زاده خاطر نشان کرد: در طول جاده کرج- چالوس در حال حاضر 17 تلفن همگانی وجود دارد که این تعداد در مدت مذکور به 35 دستگاه افزایش می یابد.

وی یادآور شد: اتوبان تهران - کرج ، جاده اشتهارد ، جاده کمالشهر تا هشتگرد که از راههای ارتباطی استانها و پرتردد هستند نیز شامل این طرح خواهند شد.