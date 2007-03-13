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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۴۰

در طول تعطیلات نوروز ؛

تلفن‌های همگانی در جاده های پرتردد افزایش می‌یابد

مدیرکل اداره مخابرات غرب استان تهران از افزایش تعداد تلفن‌های همگانی CGM در جاده‌های پرتردد در طول تعطیلات نوروز خبر داد.

سید محمود زرنگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی در مواقع ضروری به خصوص در زمان حوادث تعداد تلفن های همگانی با سیستم CGM در ایام نوروز تقریبا دو برابر می شود.

وی افزود : این تعداد در جاده هایی نظیر جاده کرج - چالوس، اشتهارد، اتوبان ها و جاده های فرعی که هنوز در برخی نقاط استفاده از تلفن همراه میسر نیست افزایش بیشتری خواهد داشت.

زرنگ زاده خاطر نشان کرد: در طول جاده کرج- چالوس در حال حاضر 17 تلفن همگانی وجود دارد که این تعداد در مدت مذکور به 35 دستگاه افزایش می یابد.

وی یادآور شد: اتوبان تهران - کرج ، جاده اشتهارد ، جاده کمالشهر تا هشتگرد که از راههای ارتباطی استانها و پرتردد هستند نیز شامل این طرح خواهند شد.

کد مطلب 460775

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