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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

وزیر ورزش نایب قهرمانی دختران وزنه‌بردار را تبریک گفت

وزیر ورزش نایب قهرمانی دختران وزنه‌بردار را تبریک گفت

وزیر ورزش و جوانان به تیم‌های ملی وزنه برداری دختران و پسران نوجوان ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی پیام تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی، نایب‌قهرمانی دختران ایران در وزنه‌برداری نوجوانان آسیا را موفقیتی جدید برای ورزش کشور و نشانه‌ای از آینده روشن وزنه‌برداری بانوان دانست و از نایب‌قهرمانی پسران نیز تقدیر کرد.

متن پیام دکتر دنیامالی به شرح زیر است:

آنگاه که عرصه رقابتی وزنه‌برداری نوجوانان دختر آسیا برای دختران ایران‌زمین، به کسب ۶ نشان طلا، ۳ نقره و ۳ برنز منجر شد، نشانی روشن از عزت و اقتدار کشورمان در ورزش قاره کهن پدیدار گشت و این افتخار جدید و نخستین، نمودی از امید به نسلی پرافتخار برای وزنه‌برداری بانوان ایران است.

این موفقیت که در یک رقابت نزدیک به دست آمد، بدون شک به پشتوانه برنامه‌ریزی و ظرفیت ورزش ایران در این رشته قدرتی و استقامتی حاصل شده است.

این موفقیت را به قهرمانان، کادر فنی و سرپرستی، همچنین کادر مدیریتی فدراسیون، خانواده گرانقدر ملی‌پوشان و جامعه پرافتخار وزنه‌برداری ایران صمیمانه تبریک می‌گویم.

از نایب‌قهرمانی پسران وزنه‌بردار نیز بسیار خرسندم و عملکرد آنها را ارج می‌نهم و عناوین به‌دست‌آمده را به این عزیزان نیز تبریک می‌گویم.

امید و انتظار دارم که وزنه‌برداری همچنان مسیر موفقیت را، حتی بهتر و با قدرت بیشتر، ادامه دهد.

کد مطلب 6915882
سیده فرزانه شریفی

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