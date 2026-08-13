نیاز روزانه معادن کشور به مواد ناریه ۷۰۰ تن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمجید ابنالرضا در دیدار با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، با اشاره به ویژگیهای خاص این استان در میزبانی از زائران اظهار کرد: خراسان رضوی ظرفیتهای ویژهای دارد و خدمترسانی در ایام زیارتی شهادت امام رضا(ع) کار سختی است. در ایام اربعین نیز نگاه ما این است که ویژگیهای خاص خراسان رضوی را در نظر بگیریم و حتی قرارگاه اربعین را در مشهد مستقر کنیم. خراسان رضوی نسبت به استانهای دیگر ویژگیهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و استاندار این استان عملاً با مجموعهای از مسئولیتهای متفاوت مواجه است.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به وضعیت واردات مواد ناریه اظهار کرد: نیاز کشور به مواد ناریه در معادن حدود ۷۰۰ تن در روز است و هم اکنون فاصله قابل توجهی میان میزان واردات و نیاز کشور وجود دارد.
ابنالرضا گفت: برای هر امکانی که بتواند واردات مواد ناریه را انجام دهد، مشکلی نداریم و مجوزهای لازم را صادر میکنیم، اما این موضوع نکاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد
وی با اشاره به ویژگیهای خاص این استان در میزبانی از زائران اظهار کرد: خراسان رضوی ظرفیتهای ویژهای دارد و خدمترسانی در ایام زیارتی شهادت امام رضا(ع) کار سختی است. در ایام اربعین نیز نگاه ما این است که ویژگیهای خاص خراسان رضوی را در نظر بگیریم و حتی قرارگاه اربعین را در مشهد مستقر کنیم. خراسان رضوی نسبت به استانهای دیگر ویژگیهایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و استاندار این استان عملاً با مجموعهای از مسئولیتهای متفاوت مواجه است.
سرپرست وزارت دفاع با اشاره به وضعیت واردات مواد ناریه اظهار کرد: نیاز کشور به مواد ناریه در معادن حدود ۷۰۰ تن در روز است و هم اکنون فاصله قابل توجهی میان میزان واردات و نیاز کشور وجود دارد.
ابنالرضا گفت: برای هر امکانی که بتواند واردات مواد ناریه را انجام دهد، مشکلی نداریم و مجوزهای لازم را صادر میکنیم، اما این موضوع نکاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما